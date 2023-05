Sampdoria Primavera, pari e buona prestazione col Torino (2-2)

Genova. Partita valida per la 31esima giornata del Campionato Primavera, quella disputata a Bogliasco fra la Sampdoria di Tufano ed i1 Torino di Scurto, secondo in classifica e reduce dalla vittoria per 3-0, in casa, contro il Frosinone.

I due mister hanno affidato alla terna arbitrale (Mattia Ubaldi di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Carmine De Vito di Napoli e Mattia Morotti di Bergamo) queste distinte:

Sampdoria (3-4-1-2): Tantalocchi, Villa, Aquino, Miettinen, Porcu, Cecchini, Uberti, Migliardi; Pozzato; Montevago, Ivanović.

A disposizione: Gentile, Scardigno, Lötjönen, Peretti, Di Mario, Savio, Straccio, Conti, Ntanda, Leonardi, Tozaj.

Torino (4-4-2): Passador; Dembélé, Dellavalle, N’Guessan, Antolini; Savva, Ruiz, Ruszel, Nije; Dell’Aquila, Caccavo.

A disposizione: Brezzo, Servalli, Wade, Anton, Rettore, Ansah, Corona, Vaiarelli, Silva, Opoku, Barzago, Capac, Makadji.

Ottimo avvio del Toro, che al 4° ed al 7° ci ha provato da lontano, prima con Francesco Dell’Aquila e poi con Eybi Nije, con due conclusioni di poco sopra la traversa ed infine è passato, all’8°, grazie a Luigi Caccavo che, sfruttando una indecisione di Samuli Miettinen, ha messo il cipriota Zavos Savva solo davanti ad Elia Tantalocchi ed è arrivato lo 0-1.

Di solito, piove sul bagnato e così, al 18°, Lorenzo Villa si è procurato una contrattura ed è stato costretto a lasciare il posto a Arttu Lötjönen (che peraltro non ha di certo poi demeritato) e poco dopo solo una tempestiva uscita, a valanga, di Tantalocchi, sui piedi di Caccavo, ha impedito il raddoppio granata.

Al 30° anche il franco ivoriano Ange N’Guessan ha lasciato il posto all’italo rumeno Andrei Anton, per problemi muscolari.

Al 47° Samp sfortunatissima, perché la palla, calciata da Nicolò Uberti, è andata a stamparsi sotto la traversa di un ormai battuto Pietro Passador, per poi rimbalzare solo sulla linea di porta e non oltre, come avviene, di solito, su nove casi su dieci.

Al rientro dall’intervallo, Tufano ha deciso di provare a rimontare, con un doppio cambio, buttando dentro Stefano Di Mario per Miettinen (naturalmente spostando Francesco Migliardi a fare il braccetto di sinistra) e Simone Leonardi al posto di Simone Pozzato, passando al 3-4-3.

La fortuna aiuta gli audaci e subito al 46°, su corner di Migliardi, Mihailo Ivanović è stato svelto a sfruttare il ponte aereo di Diego Porcu e sempre di testa a pareggiare le sorti del match (1-1).

Al 50° capitan Luigi Aquino (sempre tempestivo in chiusura), pur di fermare il guizzante Nije, al limite dell’area, si è beccato il giallo, ma la susseguente punizione si è infranta sulla barriera blucerchiata.

Al 59° un colpo di testa di Leonardi (entrato bene) è stata messa in corner da un Passador in completa tenuta gialla, che tuttavia nulla ha potuto al 62°, quando una precisa spizzicata di Ivanović, ha liberato un’autostrada a Daniele Montevago, il cui potente destro non ha lasciato spazio al Toro, portando (col suo 17esimo goal) il Doria sul meritato 2-1 ed il bomber a volare in Argentina, con la Nazionale Italiana a disputare i Mondiali Under 20, che si terranno dal 20 maggio all’11 giugno.

Al 65° il pendolino di destra, Porcu, ha costretto il rivale Jacopo Antolini all’ammonizione pur di fermarlo sulla fascia di competenza.

Ottenuto il vantaggio, mister Tufano ha giustamente provveduto a risistemare la squadra col 3-4-1-2, inserendo Francesco Conti per Ivanović, sacrificato solo per motivi tattici.

La Samp ha continuato ad essere pericolosa, addirittura, al 73°, su rimessa laterale di Porcu, con Montevago, che solo per poco non ha sorpreso Passador, costretto a salvarsi in corner.

All’81° è stato Scurto a rivoluzionare la sua formazione, con tre cambi, ma i pericoli hanno continuato a crearli gli uomini di Tufano, ad esempio all’84°, con Conti, che però di testa, su cross di Porcu, non ha inquadrato lo specchio della porta torinese.

Nell’assalto finale granata, nonostante una perfetta chiusura di Lötjönen su Giacomo Corona, al 92°, il Torino – proprio in zona ‘Cesarini – ha trovato il pari, grazie ad un rigore ‘di confusione’, fischiato all’ultimo minuto dall’arbitro e realizzato proprio dal precitato Corona.

E’ finita 2-2… un buon punto comunque e soprattutto una ripresa di ‘spessore’.