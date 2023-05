Sampdoria Primavera, mercoledì,  a Milano contro l’Inter

Genova. A tre giornate dalla fine del Campionato Primavera 1, la Sampdoria (con 44 punti) staziona in un apparente limbo, a 6 punti dai play off (la Juventus, sesta in classifica, ne ha 50) ed a 6 lunghezze sopra la zona play out (l’Atalanta, 15esima, ne ha 38 e vanta dalla sua un calendario non impossibile).

Decisive saranno pertanto le tre difficili sfide, che attendono i ragazzi di Felice Tufano, la prima il 17/5 in trasferta con l’Inter, la seconda il 22/5 a Bogliasco con la Fiorentina e l’ultima il 27/5 ancora fuori casa con la Roma; tutti match in cui la Samp dovrà fare a meno del bomber Montevago, impegnato in Argentina nei Mondiali Under 20.

Quella di mercoledì con l’Inter, allenata da Cristian Chivu, tanto per cominciare non sarà una sfida semplice, perché i nerazzurri, dall’alto dei loro 46 punti (ottavi in graduatoria) hanno tuttora buone chance di accedere ai play off e cercheranno di non lasciarsi sfuggire l’occasione casalinga.

I nerazzurri sono reduci dal 2-2 (reti di Esposito e Owusu) nel derby milanese e da un precedente filotto di quattro vittorie consecutive… questo per dare un’idea del loro stato di forma.

Contro il Milan, Chivu ha schierato questo ‘undici’ iniziale: Botis; Dervishi, Kassama, Stabile, Fontanarosa; Martini, Stanković, Kamate; Curatolo, Esposito, Owusu, dando poi spazio anche a Andersen, Di Maggio, Sarr, Berenbruch e Pozzi.

Sono molti i giocatori interisti con origini straniere, ad iniziare dal portiere greco Nikolaos Botis, dai difensori Kristian Dervishi (italo albanese) e Sheriff Kassama (nazionalità italiana), dai centrocampisti Aleksandar Stanković (serbo, come il papà Dejan) e Issiaka Kamale (franco ivoriano), Silas Andersen (danese), oltre dalle punte Enoch Owusu (italo ghanese) e Amadou Makhtarlayi Sarr (italo senegalese), senza contare quelli che contro il Milan sono rimasti in panchina, come il ceco Samuel Grygar, Alem Nezirević (svevo bosniaco), oppure non disponibili, quali Samo Matjaz (sloveno), Ebenezer Akinsanmiro (nigeriano) e Valentin Carboni (italo argentino, anche lui convocato – come Montevago – per i Mondiali Under 20, però con gli ‘albiceleste’ sudamericani.

Da notare che saranno assenti contro la Samp anche altri due interisti, pure loro convocati dal c.t. italiano, Carmine Nunziata e cioè Alessandro Fontanarosa e Francesco Pio Esposito.

Anche i ragazzi di Tufano, vengono comunque da una lunga serie positiva, essendo imbattuti da ben sette partite (tre vittorie e quattro pareggi), per cui – di certo – si giocheranno il match a viso aperto, anche se per l’occasione mister Tufano dovrà fare a meno, oltre che di Daniele Montevago, anche dei giovani lasciati a disposizione di Dejan Stanković e cioè Flavio Paoletti, Telasco Segovia e Lorenzo Malagrida, cui ci si augura venga finalmente dato spazio nelle ultime tre partite della prima squadra… magari in aggiunta ad altri, tipo Elia Tantalocchi, Francesco Migliardi e Mateus Cecchini Muller e Mihailo Ivanović…

Intanto la Sampdoria ha, per l’appunto, diramato questo elenco dei convocati:

Portieri: Gentile, Scardigno, Tantalocchi.

Difensori: Aquino, Di Mario, Lotjonen, Miettinen, Migliardi, Peretti, Porcu, Savio.

Centrocampisti: Cecchini, Conti, Malagrida, Paoletti, Pozzato, Straccio, Uberti.

Attaccanti: Conte, Ivanović, Leonardi, Ntanda, Tozaj.