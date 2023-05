Sampdoria, l’avvocato di Ferrero: “Nessuna proposta di acquisto, l’atto del cda è illegittimo”

Genova. Nuovo colpo di scena nella vicenda della cessione della Sampdoria. Dopo la bozza di intesa siglata tra il cda della società e Radrizzani-Manfredi confermata ufficialmente dalla società in una nota diffusa in serata, un comunicato di Pieremilio Sammarco, avvocato di Massimo Ferrero, smentisce di fatto la fumata bianca.

“Leggiamo con sorpresa il comunicato stampa diffuso ora dalla Sampdoria secondo cui sarebbe stato sottoscritto un accordo per l’aumento di capitale nella società da parte di Gestio Capital e Aser Holding – esordisce il comunicato arrivato in tarda serata -. A tale riguardo, si fa presente che né la proprietà e nemmeno il trustee hanno ricevuto la proposta di acquisto delle azioni da parte delle predette società o da altre, giacché nessuno si è realmente manifestato nei loro confronti. Se e quando saranno presentate delle proposte di acquisto, il trustee e la proprietà le valuteranno per verificarne la sostenibilità”.

“Inoltre – prosegue il comunicato del legale di Ferrero – il consiglio di amministrazione non può in alcun modo impegnare la proprietà o il trustee, né può sostituirsi ad essi per decisioni sull’aumento di capitale che competono esclusivamente all’assemblea dei soci; ogni atto in pregiudizio dei diritti dei soci sarà oggetto di immediate iniziative giudiziarie in sede civile e penale“.

Sabato sera, dopo che la notizia era ormai rimbalzata su tutti i media, il club blucerchiato aveva confermato tutto in via ufficiale: “Il Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria S.p.A. comunica che nella notte è stato sottoscritto un accordo preliminare per la finalizzazione di un aumento di capitale nella società da parte di Gestio Capital e Aser Holding. La proposta presentata da Gestio Capital e Aser Holding si è dimostrata più in linea con l’interesse dei creditori sociali e il piano di risanamento predisposto dal club e, nel contempo, sono state date adeguate garanzie per il futuro della Sampdoria”.

“Il perfezionamento di tale operazione – proseguiva la nota – è condizionato al completamento delle attività prodromiche alla presentazione dell’istanza per l’accordo di ristrutturazione del debito, tra cui, inter alia, gli accordi con i creditori della società. Ringraziamo Gestio Capital e Aser Holding per gli sforzi profusi negli ultimi giorni per addivenire a tale risultato, consci che ci aspettano ancora molte attività e giorni intensi per poter finalizzare l’operazione. Cogliamo l’occasione per ringraziare inoltre Alessandro Barnaba e Merlyn Partners per l’interesse dimostrato e per l’impegno e l’attenzione che hanno dedicato alla società”.

“Speriamo, incrociamo le dita” aveva detto solo pochi giorni fa Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds United, ai microfoni di Sky Sport alla domanda “Si può fare con la Sampdoria?”. L’imprenditore lombardo era arrivato Bogliasco il 22 maggio per portare avanti la trattativa per l’acquisizione del club blucerchiato.

Radrizzani è alla guida dello storico club inglese dal 2017. Ha rilevato la squadra in Football League Championship, la serie cadetta, e convincendo un “guru” come Marcelo Bielsa a sposare il suo progetto ha riportato la squadra in Premier League dopo 16 anni.

La cavalcata vincente della stagione 2019/2020 è stata ripresa dalla docuserie “Take Us Home” di Amazon Prime. Quest’anno, invece, la squadra rischia di retrocedere. Attualmente terzultima, si giocherà tutte le chance salvezza in occasione dell’ultima giornata contro il Tottenham.