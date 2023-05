Sampdoria, Ferrero: “Cedo a un euro. Garrone? Mi disse che sarebbe intervenuto in caso di difficoltà”

Torna a parlare Massimo Ferrero. Lo ha fatto rilasciando una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Il passaggio cruciale è stata l’affermazione di essere disposto a “cedere le quote della Sampdoria a un euro”.

Ferrero ha raccontato che è stato Edoardo Garrone a contattarlo perché non voleva proseguire con la Sampdoria la cui gestione comportava perdite. “Garrone – si legge ne La Gazzetta – mi ha affidato la Samp e ha sempre detto che se fosse accaduto qualcosa sarebbe intervenuto lui. Perfetto, lo dimostri: si riprenda la Samp, gliela ridò a un euro, non voglio nulla per me”.

Ferrero indica anche la strada: “Basta fare un aumento di capitale e poi può darla al suo amico Barnaba o a chi vuole lui. Parli con il trustee Gianluca Vidal e con il mio avvocato Pieremilio Sammarco, che ha provato invano a contattarlo”. A Ferrero non risultano i 200 milioni di debiti di cui si parla. “Non mi risulta una cifra così alta”, aggiunge sottolineando come su quelli accumulati nell’ultimo anno e mezzo “devono rispondere altri”.

Ferrero punta il dito contro la gestione del presidente Lanna, indicando come sbagliata la scelta di esonerare D’Aversa per poi far siglare un contratto di tre anni a Giampaolo. Ha poi rincarato la dose definendo “clamorosamente sbagliate tante altre scelte di mercato”.

Massimo Ferrero non si sente responsabile della retrocessione perché sostiene di non decidere più nulla da 18 mesi. Anzi, afferma che con lui al timone “l’incubo non ci sarebbe stato”. “Lanna – ha aggiunto – neanche lo conosco ma questo sfacelo non porta la mia firma. Lanna parla tanto, ma dopo una retrocessione così dovrebbe assumersi maggiori responsabilità. Vorrà pure bene al club, ma saperlo guidare è un’altra cosa”.