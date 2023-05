Sampdoria-Empoli 1-1, Piccoli nel recupero risponde a Zanoli: fischi finali della Sud, che ha cantato per tutta la partita

Genova. In una partita che sembrava destinata a dare un minimo di risposta allo striscione di contestazione esposto dalla Sud a inizio gara, la Sampdoria si fa agguantare dall’Empoli in pieno recupero. A segnare la rete dell’1-1 e della salvezza dei toscani è Piccoli al 93′. La trazione offensiva della squadra di Zanetti, poco organizzata sino a quel momento, ha trovato sbocco in un’azione partita dalla destra con l’attaccante che ha ricevuto palla ed è riuscito a girarsi in area di rigore. Eppure la Sampdoria, come poche volte quest’anno, era sembrata in grado di gestire il vantaggio. Il gol nel primo tempo di Zanoli (34′), un tiro sporco al volo di destro su cross di Quagliarella, aveva dato una certa tranquillità anche nelle giocate ai blucerchiati. Proprio Quagliarella è stato uno dei più positivi dei suoi, impegnandosi al massimo e uscendo tra gli applausi e i cori della Sud al 67′. L’altro cambio, obbligato, Murru per un Amione colpito dai crampi, ha forse modificato l’equilibrio della squadra in un momento delicato, con l’Empoli tutto proteso in avanti, con quattro attaccanti, alla ricerca della rete per guadagnarsi la salvezza. Lo striscione della contestazione ‘La dignità andava dimostrata anche in campo… ora fuori dai c.!’ è stato ritirato a fine primo tempo. A inizio ripresa una coreografia dei Fieri Fossato con lo striscione ‘Dall’inizio della nostra storia a difesa dell’U.C. Sampdoria’. I tifosi non hanno smesso di cantare un minuto, applaudendo anche chi si impegnava nella corsa per impedire al pallone di uscire in fallo laterale. I fischi sono stati riservati a fine gara.



93′ Pareggio dell’Empoli dopo un’azione avviata da Akpa Akpro che tocca per Ebuehi, appoggio per Piccoli che riceve e riesce a girarsi in area di rigore, battendo Ravaglia

91′ Discesa centrale di Piccoli, che prova il rasoterra dalla distanza sbagliando tutto

90′ 4 minuti di recupero

87′ Uscita di Ravaglia, che fa suo il pallone in due tempi su un calcio piazzato che poteva essere pericoloso

86′ Ammonito anche Parisi

85′ Ultimi cambi nell’Empoli: fuori Grassi per Akpa Akpro e Cambiaghi per Piccoli

81′ Nella Sampdoria esce Amione per crampi ed entra Murru

77′ Ammonito anche Gabbiadini per un fallo su Parisi

76′ Occasione Sampdoria: sul calcio piazzato battuto da Augello deviazione al volo di Gabbiadini che trova la respinta di Vicario

75′ Altro giallo per l’Empoli: fallo di Cambiaghi su Djuricic

72′ Fallaccio di Pjaca su Zanoli, ammonito

67′ Cambio nella Sampdoria: esce, tra scroscianti applausi e cori, Fabio Quagliarella ed entra Lammers

66′ Caputo, beccato dal pubblico, tenta il sinistro in area di rigore, fuori misura

64′ Erroraccio di Rincòn, che perde un pallone in zona pericolosa. Nuytinck chiude in angolo, che non ha sviluppi pericolosi

64′ Grandissimo intervento in scivolata di Gunter che in area toglie la palla a Ebuehi, già un po’ disturbato da Ravaglia in uscita

60′ Ammonito Djuricic per un fallo su Grassi

56′ Doppio cambio nell’Empoli fuori Henderson per Destro e Baldanzi per Pjaca, Zanetti prova a cambiare modulo rendendo la squadra più offensiva

52′ Punizione velenosissima di Gabbiadini! Palla bassa che rimbalza davanti a Vicario, costretto a rifugiarsi in angolo in tuffo

46′ Si riparte con palla all’Empoli. Coreografiea dei Fieri Fossato nella Sud con uno striscione Dall’inizio della nostra storia a difesa dell’U.C. Sampdoria. Nella Nord invece compare uno striscione Liberate la Sampdoria

Primo tempo che si conclude con la Sampdoria in vantaggio sull’Empoli per 1-0 grazie alla rete di Zanoli al 34′. Il giovane blucerchiato si era divorato un gol al 13′ sparando alto un assist di Gabbiadini dal cuore dell’area di rigore. Non ha sbagliato invece il tiro più difficile: destro al volo su cross di Quagliarella che prima di entrare in rete rimbalza sul terreno di gioco e prende una traiettoria imprendibile per Vicario. Per un paio di secondi ha portato la mano all’orecchio nell’esultanza, non si sa se come risposta al gesto di Pellegri. Sampdoria che ha rischiato qualcosa solo a inizio gara, riuscendo poi a indirizzare la partita su binari a lei favorevole. La squadra, per la prima volta, è stata contestata apertamente con uno striscione ‘La dignità andava dimostrata anche in campo… ora fuori dai c.!’ poi ritirato a fine primo tempo.



45′ Due minuti di recupero

43′ Ammonito Grassi per un fallo su Djuricic

34′ Gol della Sampdoria! Su cross di Quagliarella, prolungamento dell’azione precedente, Zanoli col destro al volo indovina un tiro che rimbalza sul terreno e si insacca sul secondo palo. Il giocatore si porta la mano alle orecchie, ma viene sommerso dall’abbraccio dei compagni.

34′ Gran palla recuperata da Rincòn a centrocampo. Il centrocampista lancia nello spazio Zanoli che fa tutto bene, ma poi mette in mezzo un rasoterra troppo arretrato per Djuricic (che scivola) e Quagliarella

34′ Sul calcio d’angolo arriva il colpo di testa di Ebuehi, alto

33′ Corner per l’Empoli, con Ravaglia che ha deviato

32′ Problemi per Walukiewicz, costretto a uscire. Entra Ismajli

28′ Ammonito Amione, intervento in ritardo su Baldanzi

23′ Baldanzi evita un avversario in area di rigore e appoggia per Henderson, che tira in porta: sfera che finisce di pochissimo sopra la traversa

17′ Ancora Sampdoria, con Winks che ci prova dal limite col destro, palla alta sopra la traversa

13′ Clamorosa occasione sprecata da Zanoli che spara col piatto destro sopra la traversa un pallone solo da indirizzare verso la porta dopo un appoggio di Gabbiadini

10′ Punizione di Augello sul secondo palo per Amione, cross sul secondo palo e colpo di testa di Quagliarella direttamente sull’esterno della rete

7′ Discesa di Cambiaghi sulla sinistra, che prova a tirare sul secondo palo alla sinistra di Ravaglia. Palla fuori

5′ Ravaglia agguanta un pallone dopo un tocco di Caputo su cross di Parisi

5′ Per ora solo possesso della Sampdoria che fa girare il pallone

1′ Si parte con palla alla Sampdoria che attacca verso la Nord

In un Sampdoria-Empoli che non ha più nulla da dire per la classifica arriva la frase lapidaria con cui i tifosi doriani si rivolgono alla squadra dopo non aver mai fatto mancare l’incitamento durante il campionato.

Uno striscione eloquente compare nella Gradinata Sud: ‘La dignità andava dimostrata anche in campo… ora fuori dai c.!’. Durante il riscaldamento incessante il coro sulle note di Rose Rosse modificato in “Forza Doria olè”.

Nei distinti un altro striscione invece: “Ti ho sempre amata e sempre ti amerò”.

La formazione vede ancora Quagliarella titolare.

Sampdoria: Ravaglia, Gunter, Nuytinck, Amione (81′ Murru), Zanoli, Winks, Rincòn, Augello, Djuricic, Quagliarella (67′ Lammers), Gabbiadini.

Allenatore: Stankovic

A disposizione: Turk, Tantalocchi, Oikonomou, De Luca, Segovia, Murillo, Ilkhan, Malagrida, Paoletti, Cuisance, Rodriguez.

Empoli: Vicario, Ebuehi, Walukiewicz (32′ Ismajli), Luperto, Parisi, Grassi (85′ Akpa Akpro), Marin, Baldanzi (56′ Pjaca), Henderson (56′ Destro), Cambiaghi (85′ Piccoli), Caputo.

Allenatore: Zanetti

A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Fazzini, Bandinelli, Tonelli, Haas, Vignato.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Ammoniti: Amione, Djuricic, Gabbiadini (S); Grassi, Pjaca, Cambiaghi, Parisi (E)

Spettatori: abbonati 14.593 rateo 156.475,86, mini abbonamenti 607 rateo 4.586,50; paganti gara 1.667 incasso 15.732,00