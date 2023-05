Sampdoria, contestazione dei tifosi a Milano contro la Lega: “Su Ferrero niente da dire?”

Milano. Dura contestazione dei tifosi della Sampdoria che si sono ritrovati oggi a Milano dove è in corso l’assemblea della Lega Serie A con la richiesta di prendere provvedimenti dopo l’interruzione del match con lo Spezia.

“Liberate la Samp”, il coro intonato da una trentina di ultrà che hanno esposto uno striscione con la scritta “E invece su Ferrero? Niente da dire?”. Poi, all’uscita di Claudio Lotito, senatore e presidente della Lazio, i contestatori gli hanno lanciato banconote false da 500 euro.

“Sampdoria-Spezia, sabato 22 aprile, il match viene interrotto per 7 minuti durante i quali dalla Gradinata Sud vengono lanciate delle torce in campo. È un gesto di protesta – si legge nel volantino preparato dai tifosi – mirato ad alzare l’attenzione su quanto sta accadendo alla Sampdoria. Dalla stessa gradinata vengono tirati in ballo il solito delinquente Massimo Ferrero, la famiglia Garrone Mondini (ricordiamo che sono stati loro ad avergli consegnato la Sampdoria, per tornaconto personale), istituzioni locali ma anche Figc e Lega Calcio. Queste ultime, a nostro avviso, accusate di non aver fatto nulla per evitare che la società blucerchiata si trovasse sul baratro del fallimento”.

La protesta dunque è rivolta soprattutto alla Lega e alla richiesta, rivolta alla società e alla Questura di Genova, di prendere provvedimenti nei confronti dei responsabili del gesto. Presente anche la polizia, ma finora non si registrano incidenti.