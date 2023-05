Sampdoria: assemblea dei soci deserta, Ferrero non si presenta. Tifosi sotto la sede del club

Genova. E’ andata deserta l’assemblea dei soci della Sampdoria, che era stata programmata per oggi pomeriggio, in prima convocazione, alle ore 15:00. Ma all’appuntamento non si è presentato il socio di maggioranza Massimo Ferrero, c’erano solo Marco Lanna e i consiglieri Gianni Panconi e Alberto Bosco.

Si dovrà dunque attendere il prossimo lunedì (29 maggio), quando è prevista la seconda convocazione per discutere e decidere riguardo al pagamento della prossima iscrizione al campionato, rispettando le scadenze federali in modo da evitare i 4 punti di penalizzazione previsti dal regolamento.

Tra gli assenti di oggi anche il socio di minoranza Alessandro Barnaba che, con il supporto di Edoardo Garrone, è tra i più interessati a rilevare la società. Un’offerta è arrivata anche da parte di Andrea Radrizzani insieme al socio Matteo Manfredi. Due possibilità che alimentano le speranze dei tifosi riguardo alla salvaguardia del club.

Tifosi che anche oggi pomeriggio si sono riuniti, sotto la sede della società, in attesa dell’assemblea che poi non si è tenuta. “Giù le mani dalla Sampdoria”, questa la frase sulle t-shirt indossate da alcuni supporter blucerchiati, presenti circa in un centinaio.

L’appuntamento è poi alle 18:30, quando a Corte Lambruschini ci sarà un presidio prima del corteo diretto fino allo stadio di Marassi, dove la Sampdoria affronterà il Sassuolo per l’ultimo match casalingo in Serie A.