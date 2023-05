Sampdoria a rischio fallimento, Toti: “Questa tifoseria merita una società all’altezza”

Genova. “La retrocessione della Sampdoria è una grave perdita per lo sport ligure e per Genova, che dovrà anche fare a meno per il secondo anno consecutivo del derby, uno spettacolo che ci invidia tutta Italia”.

Così il presidente della Regione Liguria dopo la matematica retrocessione della Sampdoria. “L’auspicio e’ che il club possa risollevarsi non solo dal punto di vista sportivo, ma anche societario attraverso l’intervento di realtà imprenditoriali e finanziarie di alto profilo e comprovata affidabilità”.

“I tifosi blucerchiati non hanno mai smesso di sostenere la squadra in una stagione così difficile ed è soprattutto a loro che va il mio pensiero nella serata della retrocessione matematica della Sampdoria. Una tifoseria così merita una società all’altezza del prestigio e della storia blucerchiata”