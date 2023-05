Sammargheritese, Andrea Lenzo parla dei tornei appena conclusi: “Lo sforzo è tutto a favore dei nostri ragazzi”

Santa Margherita Ligure. Si sono conclusi i due tornei (2° Memorial Paolo Aceto e 1° Memorial Alessio Corradini) con il successo di Genoa Under 16 e Gotico Garibaldina (Piacenza).

La manifestazione è stata organizzata, in maniera esemplare dall’ACD Sammargheritese 1903, grazie ad un lavoro di squadra, che ha visto impegnata, con grande senso di appartenenza, tutta la società orange.

“Lo sforzo della nostra società, è tutto a favore dei nostri ragazzi, per dare loro l’opportunità di confrontarsi con realtà importanti, come le società professionistiche liguri e squadre che provengono da Campania ed Emilia – afferma il presidente Andrea Lenzo – per la Samm è stata una bella occasione per chiudere al meglio questa stagione, e per ricordare due figure come Paolo Aceto ed Alessio Corradini, purtroppo mancati, ma che vivono sempre nei nostri cuori”.

“Ringrazio la Sammargheritese e Luca Cavallo, mio ex compagno di squadra ai tempi del Siena – afferma Vincenzo Riccio, presidente dell’omonima società campana, che opera solo ed esclusivamente sul settore giovanile – queste manifestazioni danno l’opportunità ai nostri ragazzi di confrontarsi, di fare delle esperienze di sport e di vita”.