Sabato 13 maggio a Genova il primo Disability pride: “Un mondo accessibile per noi è accessibile per tutti”

Genova. L’appuntamento è sabato 13 maggio alle 17.45 in Piazza della Vittoria: la meta è Piazza De Ferrari, passando per Via XX Settembre, arteria principale della città, per una serata di musica, spettacolo e condivisione per celebrare l’orgoglio e i diritti delle persone con disabilità.

Anche Genova in piazza per le persone con disabilità, per celebrarne l’orgoglio e i diritti. Il capoluogo ligure per la prima volta ospiterà il Disability Pride, una manifestazione che vuole unire tutti i cittadini della città che vogliono creare una società equa e inclusiva, che tutela i diritti di tutti e garantisce pari opportunità.

Quando e di cosa si tratta? L’appuntamento è il 13 maggio alle 17.45 in Piazza della Vittoria da dove partirà un corteo che passerà nel cuore della città, per Via XX Settembre, arrivando in Piazza De Ferrari.

La serata continuerà con momenti di condivisione, confronto e musica e balli per celebrare e festeggiare tutti insieme.

Il primo Disability Pride a Genova è il risultato di uno sforzo collettivo che vede la partecipazione e adesione di molte realtà locali tra cui Associazione Sportiva Dilettantistica Free Sport, Associazione Maruzza Regione Liguria, Erasmus Student Network GEG Genova ETS, Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS, Semi Foresti Associazione di Promozione Sociale, Sezione Provinciale AISM Genova e Genova Ciclabile.

“Le persone con disabilità sono un asset importante della nostra società e della città – afferma Lorenzo Pagnoni, fondatore di Genova Solving For All, community online che fa attività di sensibilizzazione su questo tema, e coordinatore dell’evento – Tuttavia, oggi purtroppo siamo ancora fatte sentire un problema: ci viene richiesto di adattarci a un contesto che non è stato pensato a misura per noi. Ma non siamo noi a dover cambiare, ma i paradigmi culturali, i processi decisionali e di inclusione della società in cui viviamo. Un mondo accessibile per le persone con disabilità è naturalmente accessibile a tutti”.

“Insieme a tutte le organizzazioni aderenti, siamo quindi felici che Genova si aggiunga al panorama di città italiane, dopo Milano, Palermo, Napoli, Bologna e da ultima Torino, che ospitano questa manifestazione, grazie al supporto e lavoro che il Disability Pride Network fa a livello nazionale. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza: sarà un’occasione per celebrare e festeggiare, tutti insieme, l’orgoglio delle persone con disabilità”, conclude.