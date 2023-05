Rugby, Serie A. Altra sconfitta per Cus Genova e Recco: domenica l’esito sulla retrocessione

Genova. Anche la penultima giornata del Campionato di Serie A ha costretto alla resa le due formazioni liguri. CUS Genova sconfitto a Biella, Pro Recco al CarliniBollesan dal Settimo Torinese.

Entrambe le due formazioni regionali hanno siglato la meta della speranza nei minuti finali delle rispettive contese, rimanendo così ancora appaiate in classifica all’ultimo posto. Per stabilire chi delle due squadre retrocederà direttamente in Serie B, e chi invece accederà ai play out bisognerà aspettare l’esito dell’ultima gara fra Parabiago e Pro Recco, in programma sabato prossimo in Lombardia.

In Serie B sonora sconfitta a Novara del Savona, ma con matematica certezza di giocare l’anno prossimo nella stessa categoria.

In Serie C, nella fase promozione, affermazione al Denis Pieroni dello Spezia sulle Province dell’Ovest, ed il turno lo superano i provinciali milanesi del Rho.

Intanto nei barrages Nazionali Under 17 le Province dell’Ovest, dopo una gagliarda prova a Livorno, cedono di misura anche nel test di ritorno con i pari età labronici. Unica meta ligure di Stegagnini, mentre Comotto ha segnato una trasformazione e due penalty.

SERIE A GIRONE 1 (X GIORNATA RIT.)

AIRCOM Pro Recco – Tk GROUP VII Torino 20/26

Biella – CUS Genova 25/19

A.S.R. Milano – Amatori Alghero 55/14

Parma – Parabiago 25/26

PROMOTICA I Centurioni – CUS Milano 34/13

Noceto in sosta

CLASSIFICA: Parabiago punti 78, I Centurioni 62, Noceto 61, CUS Milano 57, A.S.R. Milano 55, VII Torino 52, Biella 50, Parma 48, Alghero 31, Pro Recco e CUS Genova punti 15.

SERIE B GIRONE 1 (IX GIORNATA RIT.)

PROBIOTICAL Amatori Novara – Savona 31/7

Ivrea – Bergamo 7/22

Olbia – Tutto Cialde Lecco 24/41

Varese – Piacenza 19/37

Amatori&Union Milano – Unione Monferrato 31/18

Amatori Capoterra in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato ed Amatori&Union Milano 78, Lecco 61, Capoterra e Bergamo 58, Piacenza 51, Savona 32, Ivrea 23, Varese 21, Novara 17, Olbia 13. (*): da recuperare

SERIE C PROM. G. 4 (VI GIORN. RIT.)

DR FERROVIARIA Spezia – Province dell’Ovest 38/12

San Mauro – Biella cad. 55/21

Volpiano – Rho 9/89

Rivoli – Stade Valdotain 16/14

CLASSIFICA: Rho punti 65, Stade Valdotain 50, San Mauro 44, Rivoli 34, RC Spezia 33, Biella cad. (*) 12, Volpiano 11, Province dell’Ovest (*) punti 8. (*): da recuperare

SERIE C POULE 1 INTERREGIONALE (RECUPERO) COPPA MARE E MONTI

UR Riviera – CUS Genova cad. 3/25

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 36, CUS Genova cad. 35, Lions Tortona 26, CUS Piemonte Orientale 25, UR Riviera 16, Alessandria punti 2. (*): da recuperare

UNDER 17 BARRAGE FASE NAZIONALE – RITORNO

Livorno – Province dell’Ovest 20/13 (andata 55/10), passa il turno il Livorno.

UNDER 17 GIRONE A (II GIORN. RITORNO)

Stade Valdotain – CUS Genova 36/10

Biella – URP Alessandria 31/12

CLASSIFICA: Stade Valdotain punti 20, CUS Genova e Biella 15, URP Alessandria punti 1.

UNDER 17 GIRONE B (IV GIORNATA)

Cuneo Pedona – Savona 22/24

Province dell’Ovest n.2 – UR Riviera

Volvera – Rivoli (RINVIATA D’UFFICIO)

CLASSIFICA: UR Riviera punti 15, Cuneo Pedona e Savona 12, Rivoli 7, Volvera 5, Province dell’Ovest n.2 punti 1.

UNDER 15 III FASE CONSOLIDAMENTO (XX GIORNATA)

UR Riviera – CFFS Vespe Cogoleto 61/0