Rugby, sconfitta di misura per la Pro Recco alla prima di playout: battuta da Valpolicella

Genova/Recco. Allo stadio Carlini-Bollesan di Genova la Pro Recco ha subito una sconfitta di misura (24/28) nella prima partita dei play out con i veneti del Valpolicella, incamerando un solo punto di bonus.

Domenica prossima gli stessi provinciali veronesi sfrutteranno il turno casalingo affrontando i romani dell’Arvalia Villa Pamphili, mentre per l’ultima partita saranno gli stessi romani ad ospitare per il decisivo confronto la squadra rivierasca. Solo una squadra retrocederà in Serie B.

La partita di domenica, sofferta da entrambe i club per il forte vento di tramontana, è stata combattuta sino nei minuti di recupero, con meta finale per i veneti. Per il Recco sono andati in meta Maggi ed Avignone e l’apertura cilena Beniamino Mauriziano ha messo a segno quattro penalty ed una trasformazione.

Intanto si è conclusa con una sconfitta all’Aquila l’avventura dell’Under 17 delle Province dell’Ovest. Un torneo di altissimo livello tecnico che ha visto gli Orsi entrare nelle otto squadre piu’ forti dell’Italia. Gli Orsi hanno utilizzato per tutto il campionato anche atleti in prestito dallo Spezia e dalla Pro Recco.

Inoltre a Casella si è sviluppato il settimo Torneo Fave & Salame di minirugby organizzato dall’Amatori Genova. Fra gli Under 7 hanno prevalso le Province dell’Ovest, fra gli Under 9 vittoria finale del Rivoli, fra gli Under 11 nuova affermazione delle Province dell’Ovest. Fra gli Under 13 ha prevalso il Chicken Rozzano (MI).

SERIE A – PLAY OUT

Pro Recco – Valpolicella 24/28 (1/5)

SERIE C – COPPA MARE & MONTI (Tutte le partite posticipate a domenica 28 maggio)

SEMIFINALI PER IL 9° POSTO

Val Tanaro – Alessandria

UR Riviera – Moncalieri

SEMIFINALI PER IL 5° POSTO

Lions Tortona – Collegno

Volvera – CUS Piemonte Orientale

SEMIFINALI PER IL 1° POSTO

CUS Torino cad. – CUS Genova cad.

Amatori Genova – Cuneo Pedona

RAPPRESENTATIVA UNDER 17

Liguria vs Emilia-Romagna 28/26

UNDER 17 QUARTI DI FINALE (ritorno)

Rugby Experience School L’Aquila – Province dell’Ovest 49/10 (5/0)

UNDER 17 II FASE POULE B (recupero) posticipato al 28 maggio.

Volvera – Rivoli

CLASSIFICA: UR Riviera punti 20, Savona e Cuneo Pedona 12, Volvera (*) 10, Rivoli (*) 7, Province dell’Ovest n.2 punti 2.

UNDER 15 III FASE CONSOLIDAMENTO (XXIII GIORN.)

CFFS Vespe Cogoleto – Cernusco (annullata)

Alba – UR Riviera (annullata)