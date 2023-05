Rugby, quarti di finale U17: L’Acquila vince l’andata, Province dell’Ovest cede in casa

Liguria. Anche in Serie B si è giocata l’ultima giornata della stagione agonistica e l’Unione Monferrato è così promossa in Serie A, mentre l’Olbia retrocede in Serie C. Il Savona, alla sua prima storica esperienza fra i cadetti, pur cedendo a Bergamo, conserva un onorevole settimo posto.

A Genova ha tenuto banco la partita di andata dei quarti di finale nazionali riservati agli Under 17, e gli abruzzesi dell’Experience School di L’Aquila hanno ottenuto una limpida affermazione segnando cinque mete, mentre i liguri delle Province dell’Ovest, che in ogni modo non hanno certo demeritato, hanno siglato una sola meta con Cerfogli ed un penalty con Comotto.

Domenica prossima gli stessi “Orsi” sfideranno gli abruzzesi sul loro campo.

SERIE B GIRONE 1 (XI GG. RIT.)

Bergamo – Savona 68/5

Ivrea – Tutto Cialde Lecco 3/27

Amatori&Union Milano – Amatori Capoterra 50/17

Probiotical Amatori Novara – Piacenza 7/36

Olbia – Unione Monferrato 0/40

Varese in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 88, Amatori&Union Milano 83, Lecco 71, Bergamo 68, Capoterra 63, Piacenza 61, Savona 32, Ivrea 23, Varese 21, Novara 17, Olbia punti 13. (*): da recuperare

Unione Monferrato promosso in Serie A, Olbia retrocesso in Serie C.

SERIE C PROM. G. 4 (recupero)

Province dell’Ovest – Biella cad. 24/14

CLASSIFICA: Rho punti 70, Stade Valdotain 55, San Mauro 44, Rivoli 39, RC Spezia 33, Porvince dell’Ovest 17, Biella cadetti e Volpiano punti 13. (*): da recuperare

UNDER 19 LIGURIA/PIEMONTE GIRONE B (recupero)

Moncalieri – URP Alessandria (annullata per rinuncia Moncalieri) **

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 15, UR Riviera 6, URP Alessandria 0, Moncalieri punti -4. ** In attesa decisioni Giudice sportivo.

UNDER 17 QUARTI DI FINALE (andata)

Province dell’Ovest – Rugby Experience L’Aquila 8/35

UNDER 17 TERZA FASE INTERREGIONALE (III GIORNATA)

San Mauro – Amatori Genova 52/15

Franciacorta – Seregno 43/22

CLASSIFICA: Franciacorta punti 14, Seregno 9, San Mauro 6, Amatori Genova 3.

UNDER 17 II FASE POULE A (III GG. RIT.)

Stade Valdotain – Biella 29/24

U.R.P. Alessandria – CUS Genova 10/34

CLASSIFICA: Stade Valdotain punti 25, CUS Genova 20, Biella 16, U.R.P. Alessandria punti 1.

UNDER 17 II FASE POULE B (V GIORN.)

Cuneo Pedona – UR Riviera 31/12

Rivoli – Savona 7/48

Volvera – Province dell’Ovest n.2 36/22

CLASSIFICA: UR Riviera punti 20, Cuneo Pedona e Savona 17, Volvera (*) 10, Rivoli (*) 7, Province dell’Ovest n.2 punti 2. (*): da recuperare

UNDER 15 III FASE CONSOLID. (XXII GIORN.)

CFFS Vespe Cogoleto – VII Torino 39/5

UR Riviera – Amatori Genova – Province dell’Ovest (risultati non pervenuti in tempo utile)

Cuneo Pedona – Pro Recco/Spezia 0/57

Alba – Biella 5/33, CUS Genova – Biella 14/5, CUS Genova – Alba 22/7