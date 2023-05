Rugby, Pro Recco: sarà sfida con Villa Pamphili per rimanere in Serie A

Genova. Stagione agonistica in dirittura d’arrivo e, mentre la Pro Recco osservava il turno pausa, nei play out si è giocato il confronto tra i veneti del Valpolicella e del Villa Pamphili di Roma. Limpida affermazione dei provinciali veronesi che ottengono in anticipo la salvezza dalla retrocessione. A questo punto domenica prossima il confronto fra i romani e i liguri sarà decisivo su quale club delle due scenderà in Serie B. Si giocherà al campo sportivo di Roma Corviale.

Intanto in Serie C sono iniziati i confronti di semifinale, ed alla fine degli stessi si potrà compilare la classifica generale, con l’assegnazione della Coppa Mare e Monti. Il trofeo in palio sarà conteso fra Amatori Genova, che ha superato il (35/14) Cuneo, ed il CUS Genova cadetti che ha vinto (22/25) a Grugliasco il test con i cadetti del CUS Torino.

Le mete degli Amatori portano la firma di Marchisio (doppietta), Francesco Rattazzi e Giovanni Rattazzi (una ciascuno) e la meta iniziale di mischia, con i piazzati di Fama’. II CUS Genova Cadetti ha invece messo a segno tre mete con Bianchi, Ghiglione e Tempesta con 4 piazzati, decisivi ai fini del risultato, di Magnani. Per domenica prossima così si profila un altro derby tutto ligure fra Amatori e CUS.

SERIE A – PLAY OUT

Valpolicella – Arvalia Villa Pamphili Roma 63/5

CLASSIFICA: Valpolicella punti 10, Pro Recco 1, Arvalia Villa Pamphili Roma (*) punti 0. (*): una gara in meno

SERIE C – FASE FINALE COPPA “MARI E MONTI”

SEMIFINALI per il 9° posto

Val Tanaro – Alessandria 52/5

UR Riviera – Moncalieri 27/14

SEMIFINALI per il 5° posto

CUS Piemonte Orientale – Volvera 29/15

Lions Tortona – Collegno 28/27 (dopo tempi supplementari)

SEMIFINALI per il 1° posto

CUS Torino cad. – CUS Genova Cad. 22/25

Amatori Genova – Cuneo Pedona 25/14

UNDER 17 II FASE POULE B (recupero)

Volvera – Rivoli 15/23

CLASSIFICA: UR Riviera punti 20, Savona e Cuneo Pedona 17, Rivoli 11, Volvera 10, Province dell’Ovest n.2 punti 2.

UNDER 15 III FASE CONSOLID. (XXIV e ultima giornata)

URP Alessandria – CUS Genova n.2 62/5