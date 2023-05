Rugby, Centro Storico della Garaventa vince il 38° Torneo Ravano – 29° Coppa Paolo Mantovani,

Genova. Dopo una lunga giornata trascorsa alla Fiera del Mare di Genova, in seno al multisport del 38° Torneo Ravano – 29° Coppa Paolo Mantovani, e dopo aver disputato i quarti di finale, le semifinali e le finalissime, il team scolastico del Centro Storico della Garaventa ha conquistato con pieno merito il trofeo dedicato al rugby.

Nella giornata si sono tenuti dieci confronti della durata di dieci minuti per tempo, con alcuni test veramente di buon livello nonostante la giovanissima età dei ragazzi scesi in campo. Gli alunni partecipanti al torneo giovanile scolastico erano tutti regolarmente iscritti e frequentanti le classi 3°, 4° e 5° primaria e nati dopo il 1° gennaio 2002.

Nella stessa giornata, oltre alle squadre scolastiche degli istituti della provincia di Genova hanno partecipato anche le due formazioni scolastiche della Nazario Sauro – Castelvecchio e della Nazario Sauro – Via Gibelli entrambe d’Imperia. Le partite sono state dirette da Fabio Franchini, Davide Poggi e Ivano Cassinelli del Gruppo FIR Liguria. Come sempre festosa la premiazione finale di tutti gli sport, e segnalazione speciale della Giuria del rugby a Muhamed N’Diaye come Man of the Tournement.

QUARTI DI FINALE RUGBY

ADA NEGRI in Villa Rosa – Foglietta 11/2 (Man fo the Match Matteo Meoni)

Pascoli – Ist. Contubernio d’Albertis 3/18 (MoM Francesco Spagnol)

Garaventa/A – S.GiovanniBattista 7/1 (MoM Giovanni Bisso)

QUARTI DI FINALE GIRONE

Garaventa/B – N.Sauro-Castelvecchio 8/5 (MoM g.b.Robotti)

N.Sauro Gibelli – N.Sauro Castelvecchio 5/7 (MoM Giulio Dolla)

Garaventa/B – N.Sauro Gibelli 8/2 (MoM Hosein Zonayed)

CLASSIFICA: Garaventa/B punti 6, N.Sauro Castelvecchio 3, N. Sauro Gibelli punti 0.

SEMIFINALI

ADA NEGRI in Villa Rosa – Ist. Contubernio D’Albertis 6/4 (MoM Matteo Meoni)

Garaventa/A – Garaventa/B 7/0 (MoM Giovanni Bisso)

FINALE I/II POSTO

ADA NEGRI in Villa Rosa – Garaventa/A 5/6 (Mom Muhamed N’Diaye)

FINALE III/IV POSTO

Ist.Contubernio d’Albertis – Garaventa/B 8/2 (MoM Tomaso Buffoni)