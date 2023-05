Genova. “Abbiamo avuto più di 80mila presenze in questi tre giorni e mezzo, un record di prenotazioni, tutte esaurite”. La cifra arriva quando ancora l’edizione primaverile 2023 dei Rolli Days non si è ancora conclusa. Il sindaco di Genova Marco Bucci, insieme al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ha visitato nel tardo pomeriggio di questo 1° maggio il palazzo dell’Università di via Balbi 4, palazzo Balbi Senarega, recentemente restaurato, con Giacomo Montanari, direttore artistico della manifestazione, come cicerone attraverso aule, corridoi, biblioteche e giardini segreti.

“Conoscere la nostra storia, ripassarla per quanto si possa esserla dimenticata è un ottimo viatico per costruire il futuro – dice il governatore Giovanni Toti – la storia di Genova delle grandi famiglie, i suoi commerci, la sua ricchezza, la sua capacità di innovazione, artistica e architettonica, significa sapere bene quale eredità abbiamo raccolto, poi vedere decine di migliaia di persone, con un successo consolidato e innegabile, si somma al successo straordinario del turismo di questo anno se è vero che cresciamo oggi del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”.

Il bilancio ufficiale dei Rolli “spring2023” non c’è ancora ma si parla di circa 10mila visitatori in più rispetto all’edizione, già buona, dello scorso ottobre (e la scorsa primavera si erano registrati 60mila visitatori). Segno che i Rolli Days sono una realtà che da 13 anni, senza snaturarsi, riesce ancora ad attirare pubblico, sempre di più da fuori Genova e fuori Liguria.

“E’ significativo – continua Bucci – come questi palazzi possano offrire esempi di grande pittura, architettura ma anche la storia economica della nostra città, con pregi e difetti, con successi e catastrofi, visitare questi palazzi è come entrare in un libro di storia, ci sarebbe da passare delle giornate intere ed è per questo che cercheremo di aprire e fare aprire le porte dei Rolli sempre di più“.

In questa edizione dei Rolli Days, oltre il 41% del pubblico è arrivato da fuori Genova, con un aumento di oltre 10 punti percentuali rispetto all’edizione di ottobre. Numeri che equivalgono, secondo uno studio effettuato dal ricercatore Pietro Toso, a un milione di euro di indotto sul territorio.

guarda tutte le foto 8



Rolli Days, pienone in via Balbi alla scoperta dei palazzi dell’Università

44 palazzi aperti. Oltre alle strade monumentali, cuore del sito Unesco genovese, via Balbi e via Garibaldi, durante questa edizione hanno riscosso grande successo le visite in edifici come palazzo San Giorgio, fin dal ‘400 sede della banca dei genovesi, o dimore straordinarie come quella di Ambrogio Di Negro, nel ‘500 uno tra gli uomini più ricchi del mondo. Novità assoluta è stata Villa Rostan a Pegli.

I divulgatori scientifici. Sono stati 92 i professionisti provenienti da tutta Italia selezionati, in gran parte, attraverso un bando che si è chiuso a febbraio, anche grazie alla collaborazione alla collaborazione tra Comune e Università di Genova.

Da sottolineare anche la sinergia con altri eventi culturali della città e in particolare con Genova Capitale italiana del libro, protagonista con numerosi eventi, tra cui l’apertura della Sala Chierici della Biblioteca Berio in cui sono stati esposti i preziosi volumi illustrati con le araldiche delle famiglie genovesi, pubblicati da Agostino Franzone.

I numeri dei canali web del Comune di Genova. Il numero di utenti raggiunti sui social si attesta sui 2.079342, mentre le interazioni create sono state 942.460. Il video promozionale è stato visto da 236.620 persone e le impression generate dalla campagna di promozione nel nord Italia sono state 14.600.000, con un numero dei clic alla landing page dell’evento pari a 175.500.

A questa edizione hanno quattro creator d’arte, per un totale di 260mila follower su IG: Francesca Gigli, Giulia D’Achille, Stefania Bendato e Monica Sperandio.

Inoltre, sulla home page dell’evento i Rolli Days hanno raggiunto le 85.191 visualizzazioni, di cui 71.506 uniche. Rispetto alla precedente edizione dei Rolli Days dell’autunno, le visualizzazioni di pagina nei giorni dei Rolli sono praticamente raddoppiate raggiungendo quota 23.136, con una percentuale del +91,65%.