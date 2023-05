Risse tra tifosi nella notte della retrocessione: tafferugli a Sampierdarena e Sestri Ponente

Genova. La lunga notte di festa dei tifosi del Genoa, scesi nuovamente in strada per festeggiare platealmente la retrocessione della Sampdoria, non è stata priva di qualche momento di tensione, con scontri e risse con i tifosi blucerchiati.

I casi più eclatanti e segnalati alle forze dell’ordine sono successi in Sampierdarena e a Sestri Ponente. In via Cantore, come si vede in questo video circolato in rete, il torpedone di scooter di tifosi rossoblù è stato ‘accolto’ da insulti ad un semaforo, urlati a gran voce da uno sparuto gruppo di supporter doriani, forse sentitisi ‘invasi a casa propria’. Dopo gli insulti, arrivare alle mani è un attimo, con calci, pugni e spintoni.

Non risultano per fortuna feriti di rilievo. Su questi fatti sta indagando la digos che esaminerà le varie immagini raccolte dalle telecamere in città e quelle circolate in rete per provare a riconoscere ed identificare gli autori di eventuali reati.