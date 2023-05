Riparazioni navali, sciopero a Genova per il rinnovo del contratto integrativo

Genova. Sciopero unitario e assemblea questa mattina dei lavoratori metalmeccanici delle riparazioni navali del porto di Genova per chiedere il rinnovo del contratto integrativo del settore.

I lavoratori si sono dati appuntamento nelle adiacenze del varco delle Grazie e hanno dato vita all’assemblea che ha avuto per oggetto la proposta degli industriali.

“Quanto proposto dalla controparte, soprattutto rispetto alle condizioni economiche e al raggiungimento degli obiettivi, è stato giudicato non soddisfacente dall’assemblea che peraltro ha considerato tardiva la convocazione del 30 maggio prossimo per proseguire la trattativa”, scrive Luca Marenco, responsabile delle riparazioni navali per la Fiom Cgil di Genova.

“Per accelerare i tempi del rinnovo, visto che il contratto è scaduto da ormai 5 mesi, alla mobilitazione odierna ne potranno seguire altre”, preannuncia il sindacato.