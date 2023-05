Rimossa la bomba trovata nel cantiere del Waterfront, riaperta tutta la Sopraelevata

Genova. È stata rimossa dagli artificieri dell’Esercito del Genio guastatori della Brigata Alpina Taurinense la bomba incendiaria trovata nel cantiere del Waterfront di Levante, sotto l’ex padiglione C che dovrebbe ospitare nuovi edifici residenziali. Nel frattempo è stata completamente riaperta al transito la Sopraelevata, che era stata parzialmente riaperta escluso il tratto tra la Foce e il tunnel delle Casaccie.

Si trattava di un ordigno da 30 libbre (circa 15 chili) risalente alla seconda guerra mondiale, una bomba d’aereo analoga a quella ritrovata l’8 maggio nei pressi della stazione Brignole. Gli operatori Cmd lo hanno sigillato mediante l’applicazione di una fasciatura in gesso ed è stato trasportato, in tarda serata, presso una cava del genovese in attesa della distruzione.

Sul posto erano arrivati per primi i vigili del fuoco e gli artificieri della polizia di Stato. È stata danneggiata da una benna e stava fumando. Fondamentale l’intervento degli artificieri della polizia di Stato per mettere in sicurezza l’ordigno prima bagnandolo grazie all’ausilio dei vigili del fuoco e poi coprendolo con la sabbia: per svolgere le operazioni in sicurezza l’ispettore Federico Canfarini ha dovuto anche far evacuare il cantiere e anche alcuni palazzi nella zona di via dei Pescatori.

La chiusura della Soprelevata ha creato pesanti disagi al traffico soprattutto in direzione levante dove stanno anche arrivando i tifosi rossoblù in vista del match con il Bari e della festa-funerale della Sampdoria previsti per questa sera.