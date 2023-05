Righi, postazione per noleggio bici davanti al percorso ginnico: sei mesi di concessione

Genova. Uno stallo per affittare biciclette e tutta l’attrezzatura necessaria adiacente all’area pic nic di via del Peralto, a Righi, a due passi dall’inizio del percorso ginnico. Questa la concessione sottoscritta dal Comune di Genova per aumentare “valorizzare il contesto urbano, utilizzando nella maniera più proficua i beni, al fine di evitare situazioni di degrado e incuria”.

Il beneficiario della concessione è la Seifuori srl di Nervi, che tempo fa aveva presentato una manifestazione di interesse. A questa ha fatto seguito l’invito a presentare ulteriori manifestazioni di interesse, ma l’offerta della ditta nerviese è rimasta l’unica.

Si tratta di sei metri quadrati di spazio per un periodo di attività di sei mesi, a partire dal 5 maggio scorso, “al fine di destinarlo allo stallo di bici, per accogliere chi vuole percorrere le vie del Righi, nonché per la collocazione di attrezzature che consentano di svolgere l’esperienza ciclistica in sicurezza”.