Rifiuti, in lungomare Lombardo arrivano tre nuove ecoisole ad accesso controllato

Genova. In lungomare Lombardo, nei pressi di corso Italia, verranno installate tre ecoisole ad accesso controllato. È quanto è emerso dalle interrogazioni presentate in Comune e in Municipio Medio Levante dai consiglieri della Lega Alessio Bevilacqua e Paola Cerri.

“Abbiamo presentato due interrogazioni in cui si faceva presente la situazione di criticità sul conferimento dei rifiuti in lungomare Lombardo, adiacente a corso Italia, dove sono presenti numerosi stabilimenti balneari”, spiegano

Nella risposta all’interrogazione comunale “Amiu ci ha fatto sapere che per superare le problematiche emerse, in accordo con l’assessorato Ambiente del Comune e il Municipio Medio Levante, si è deciso di installare tre eco isole ad accesso controllato, tutte complete di almeno un modulo per ogni frazione di materiale)”.

Le eco isole potranno essere utilizzate solo dalle attività commerciali e dagli stabilimenti balneari presenti in lungomare Lombardo e saranno completate entro la prima metà di giugno. Inoltre, per andare incontro alle necessità di cittadini e turisti, saranno installati nuovi cestini.