Rider investito a Sampierdarena: Si Cobas preparano lo sciopero

Genova. Un giovane rider sarebbe stato investito questo pomeriggio intorno alle 17 a Sampierdarena, riportando diverse ferite anche se, secondo le prime informazioni ospedaliere, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La dinamica è ancora da capire, ma in questi minuti il sindacato di base Si Cobas si sta preparando alla battaglia: “In questo momento un dipendente di JustEat si trova in ospedale, aspettiamo di avere più notizie, sappiamo solo che è stato ricoverato dopo un violento impatto con una macchina che ha investito la sua bicicletta”.

“Proprio in queste ore siamo impegnati nell’organizzazione di una giornata di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici del food delivery, quanto accaduto rende ancora più urgente estendere la giornata a più città e a tutte le piattaforme di consegna – Non si può rischiare la vita per consegnare un panino per pochi spiccioli, a Genova l’anno scorso sono stati due i rider uccisi mentre consegnavano, siamo arrabbiati e non vogliamo piangere altri colleghi”