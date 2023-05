Rider investito a Sampierdarena, sabato sciopero e protesta del sindacato Si Cobas

Genova. Sciopero e manifestazione domani pomeriggio del sindacato Si Cobas per protestare contro le condizioni di lavoro dei rider. Lo sciopero arriva a due giorni dall’ennesimo infortunio sul lavoro, con un rider investito da un’auto mentre faceva le consegne a Sampierdarena.

Il lavoratore, spiegano i Si Cobas è “tuttora ricoverato all’Ospedale Galliera con una frattura al braccio e una sospetta vertebra rotta“.

“A due anni dall’assunzione dei rider JustEat, le promesse di hub e mezzi aziendali sono rimaste carta straccia, mentre grazie alla connivenza di Cgil, Cisl e Uil (che hanno incassato il cachet di JustEat scegliendolo come sponsor del concertone del Primo Maggio..), il Ccnl Logistica non viene applicato su paga oraria,13esima e 14esima, accumulo Tfr, permessi – dicono i Si Cobas . in pratica i rider di JustEat non solo sono i lavoratori pagati peggio di tutta la categoria, ma sono gli unici a dover acquistare, mantenere e riparare a loro spese i mezzi di trasporto, spese di carburante comprese”.

“Intanto Glovo,UberEats e Deliveroo continuano ad abbassare le tariffe per

i loro lavoratori inquadrati come autonomi, sottoponendoli a precarietà e a flessibilità totali garantite dal contratto-truffa siglato con Ugl.

Nelle ultime settimane diversi scioperi organizzati dal SI Cobas hanno bloccato

i servizi di consegna a Brescia, Modena e Milano. Il sindacato chiede “salari più alti, rispetto delle disponibilità, fine del cottimo, mezzi sicuri forniti dall’azienda, riapertura dello starting – point della Fiumara, diritto ad avere rappresentanze sindacali scelte dai lavoratori e non imposte dalle aziende”.

L’appuntamento per la manifestazione, con sciopero per il turno serale, è fissata per domani alle 18.30 davanti al Mc Donald’s di via Fiume.