Regolamento forestale, Mai: “Regione disponibile a rivedere le vecchie norme”

Liguria. “Regione Liguria è disponibile a rivedere le vecchie norme del regolamento forestale. Possibile discussione in consiglio già a luglio”, a darne notizia è Stefano Mai, capogruppo della Lega in Consiglio regionale

“Nella scorsa legislatura – spiega il consigliere -, per andare incontro alle necessità del comparto forestale, attraverso il ‘Tavolo di Coordinamento per il Settore Forestale’ da me istituito con tutti i soggetti interessati: Regione Liguria (settore politiche della forestazione, sanzioni in materia agroforestale), Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Carabinieri Forestali, Ordine degli Agronomi Forestali e Anci, avevamo preparato un nuovo regolamento forestale per dare una spinta alla crescita del reparto selvicolturale, forestale e alle imprese che vi operano. Il nostro documento colmava i vuoti normativi e apportava modifiche alle vecchie norme per stare al passo con i tempi, andando incontro alle necessità delle imprese selvicolutali e ridurre i contenziosi”.

“In questo lasso di tempo – prosegue – siamo intervenuti ad esempio: sulla larghezza delle strade forestali, gestione delle tagliate, periodi di taglio. Alcuni giorni fa ho annunciato al direttore provinciale di Coldiretti Savona la mia intenzione di riprendere il lavoro fatto, aggiornandolo ulteriormente. Ho quindi sottoposto il testo all’assessore Alessandro Piana, il quale ha mostrato piena disponibilità e lo ringrazio per la sensibilità”.

“La mia proposta – conclude Mai – è quella di portare il regolamento come emendamento al collegato in bilancio che dovrebbe andare in Consiglio già a luglio. In questo modo si potrà fornire agli operatori del settore uno strumento importante per la gestione del territorio forestale”.