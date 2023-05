Recco, partiti i lavori per il consolidamento di via Pastene

Recco. Fra i destinatari di risorse PNRR c’è il progetto relativo ai lavori di consolidamento di una porzione di via Pastene. I lavori hanno preso il via all’inizio della settimana e si concluderanno entro 60 giorni.

L’intervento, pari a 120mila euro di finanziamento, prevede la ricostruzione del muro di sostegno a valle, che consentirà anche l’allargamento dell’attuale sede stradale.

Inoltre il muro di cemento armato, che sarà costruito come gli altri presenti in zona con un paramento esterno in pietra “faccia a vista”, avrà una fondazione in calcestruzzo poggiata su micropali posti ad alcuni metri di profondità, per scongiurare movimenti deformativi. È inserita nel progetto anche la realizzazione di una condotta interrata per regimentare le acque meteoriche.

“C’è una grande soddisfazione per il fatto di essere riusciti a cogliere le opportunità legate ai fondi del PNRR anche per migliorare la percorribilità di via Pastene – sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – tutto questo è stato possibile grazie all’impegno dei nostri uffici e al lavoro incessante che siamo riusciti a effettuare dal punto di vista della progettazione e della programmazione di interventi che mitigheranno il rischio idrogeologico e quindi la sicurezza del territorio”.

I lavori saranno portati a termine senza particolari disagi per gli automobilisti che percorrono la strada.