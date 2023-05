Recco, la Festa della focaccia col formaggio fa il pieno di presenze: “Edizione da record”

Recco. Tantissimi visitatori come non si vedeva da anni. Come previsto la kermesse del gusto, dedicata a uno dei prodotti più tipici della regione, andrà in archivio come un’edizione da record . La capitale gastronomica della Liguria si promuove ancora, con la “Festa della Focaccia di Recco col formaggio Igp”, come la città del buon vivere e del buon cibo.

“Anche quest’anno la macchina organizzativa ha funzionato al meglio – racconta il sindaco Carlo Gandolfo – l’afflusso è stato costante per tutta la giornata, e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo alla buona riuscita della manifestazione. Il bilancio della festa è assolutamente positivo per la grande presenza di visitatori che hanno rinnovato questa tradizione nata nel 1955”.

Da registrare la presenza dell’assessore regionale al turismo Augusto Sartori. La Festa della Focaccia di Recco, è organizzata dal Consorzio della Focaccia di Recco in piena sinergia con il Comune di Recco e con il Patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Camera di Commercio di Genova.