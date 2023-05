Quinto sconfitto dal Savona, col Posillipo la finale per il settimo posto

Genova. Va alla Rari Nantes Savona anche gara 2 dei playoff per il 5°/8° posto: dopo aver vinto alla “Zanelli” 15-9 in una partita più equilibrata di quanto suggerisse il risultato finale, la squadra di Angelini fa il bis alla “Paganuzzi” di Albaro imponendosi 7-4 su un Iren Genova Quinto comunque combattivo e in grado di reggere sino alla fine. Gitto e compagni ora se la vedranno con il Posillipo, superato nell’altro playoff dal Trieste, nella sfida per il 7°/8° posto.

“Abbiamo fatto una buona partita, ci siamo espressi al massimo della nostra intensità – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Peccato per i due gol presi in situazioni di uomini pari nel quarto tempo, sono quelli che poi decidono le gare. Però se analizziamo l’intera stagione vediamo che con il Savona non siamo mai riusciti a fare risultato e questo va a merito dei nostri avversari, un’ottima formazione che ha fatto il percorso che ha fatto anche in Europa, arrivando in finale. Adesso noi dobbiamo pensare all’ultimo sforzo per prenderci il settimo posto che ci siamo guadagnati nella regular season”.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Bper Rari Nantes Savona 4-7

(Parziali: 0-0, 3-3, 1-2, 0-2)

Iren Genova Quinto: Massaro, Gambacciani N., Di Somma, Villa, Molina Rios 1, Ravina, Fracas, Nora 2, Figari 1, Mijuskovic, Gitto, Gambacciani J., Valle. All. Luca Bittarello.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 1, Giovanetti, Panerai, Rizzo, Caldieri, Bruni 3, Campopiano 1, Guidi, Durdic 1, Lanzoni, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Stefano Scappini (Civitavecchia) e Alessio Nicolai (Cerveteri). Delegato Fin: Valter Trovò (Genova).

Note. Superiorità numeriche: Genova Quinto 2 su 10 più 1 rigore fallito, Savona 2 su 12 più 1 rigore fallito. Usciti per tre falli: a 4’49″ dalla fine del quarto tempo Caldieri.