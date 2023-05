Quarantenne travolto e ucciso da un camion nella notte, si tratterebbe di gesto volontario del pedone

Genova. Resta una tragedia, ma questa volta è probabile che la distrazione o la fatalità non c’entrino nulla sull’investimento mortale dell’uomo di 40 anni travolto e ucciso da un mezzo dell’Amiu in lungobisagno Dalmazia attorno a mezzanotte e venti.



Secondo quanto rilevato dalla polizia locale attraverso l’ascolto di alcuni testimoni, l’uomo, di origine peruviana, pare si sia gettato volontariamente contro il camion.

L’uomo, a giudicare dalle prime informazioni senza permesso di soggiorno, era stato lasciato fuori di casa dalla compagna.

L’investimento non è avvenuto sulle strisce e dai rilievi emerge che l’autista del mezzo ha tentato in ogni modo di evitarlo. I vigili e i carabinieri stanno raccogliendo le immagini dalle telecamere della zona per chiarire ulteriormente la dinamica.