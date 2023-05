Punta il coltello contro un 23enne a bordo di un treno regionale per rapinarlo: 15enne arrestato dalla Polfer

Genova. E’ salito sul treno insieme a due amici e ha visto un giovane con un borsello di marca. Sì è avvicinato e gli ha fatto i complimenti per l’accessorio, ma subito dopo ha tirato fuori un coltello con una lama di 9 cm e glielo ha puntato contro intimandogli di darglielo.

E’ successo ieri intorno alle 12 a bordo di un treno regionale all’altezza di Sturla.

Protagonista un giovane di soli 15 anni, italiano, che era in compagnia di altri due ragazzini un po’ più grandi ma entrambi minorenni.

La vittima della rapina, un ragazzo di 23 anni, ha immediatamente chiamato la polizia e la polfer ha fatto chiudere tutte le porte del treno. I tre giovani rapinatori sono stati quindi rapidamente rintracciati e fermati. Il quindicenne aveva nel frattempo nascosto il coltello ma ha spontaneamente indicato ai poliziotti il nascondiglio a bordo del convoglio. Nel borsello la vittima aveva pochi spiccioli, 6 euro in tutto.

Il 15enne è stato arrestato per rapina aggravata, denunciati a piede libero per lo stesso reato in concorso gli altri due minorenni.