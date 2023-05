Pugni e coltelli: due persone arrestate per rapina nel giro di 48 ore

Genova. La Polizia di Stato ha arrestato, in due distinti interventi, due uomini, entrambi 30enni, per tentata rapina e rapina.

Il primo intervento è avventuto mercoledì pomeriggio a seguito di una richiesta pervenuta alla Sala Operativa poiché un uomo aveva agguantato l’incasso contenuto nella cassa e, non appena sorpreso dal titolare del negozio ( una macelleria, di via Giovannetti) ha iniziato a colpirlo con dei violenti pugni al costato per assicurasi la refurtiva di 95 euro, senza però riuscirci. La volante arrivata in pochi minuti, ha sedato la lite ancora in corso e dopo aver esperito gli accertamenti previsti ha accompagnato l’uomo in Questura. L’arresto per rapina è stato convalidato in direttissima il giorno seguente.

Il secondo intervento si è consumato questa notte, quando il titolare dell’attività di ristorazione in Salita Pollaioli ha segnalato la presenza di uomo armato di coltello. Le volanti intervenute hanno subito riconosciuto l’uomo descritto dalla Sala Operativa non rinvenendo però alcuna arma. Il coltello è stato rinvenuto poco dopo davanti alla toilette del locale. Il titolare ha spiegato che dopo una lite con un altro cliente durante la quale il 30enne brandiva lo stesso coltello, mentre l’altro uomo, per ora ancora ignoto, impugnava una bottiglia di vetro rotta, l’uomo si è allontanato. Al suo ritorno è entrato nuovamente nel locale puntando il coltello al volto del titolare, intimandogli di dargli i soldi. Grazie all’intervento di un cliente presente che è riuscito a disarmarlo l’uomo ha posto fine al tentativo di rapina. I poliziotti dopo aver sedato gli animi hanno accompagnato il 30enne in Questura, dove dagli accertamenti è emerso che a suo carico era in atto un avviso orale del Questore. Questa mattina la direttissima