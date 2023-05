Psicologo a scuola, via libera all’unanimità in Regione: “Boom di fragilità, troppi casi di violenza”

Genova. Il Consiglio regionale della Liguria, nella seduta odierna, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno per l’inserimento della figura dello psicologo a scuola.

“Si tratta di un provvedimento che impegna il presidente e la giunta regionale a prevenire e contrastare fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile – commenta Stefano Balleari, primo firmatario del documento approvato in aula -. L’accoltellamento della professoressa dell’istituto Alessandrini ad Abbiategrasso, avvenuta ieri ad opera di uno studente in classe, è la 32esima violenza subita da un docente italiano mentre svolge il suo lavoro, da settembre ad oggi. È ora di dire basta a questa escalation”.

“La pandemia – prosegue il capogruppo di Fratelli d’Italia – ha generato fragilità emotiva e il disagio psicologico degli studenti, tali da generare un esponenziale aumento di casi di violenza all’interno delle scuole. Proprio ieri la Regione Piemonte ha espresso parere favorevole all’istituzione del servizio di psicologia scolastica in quarta commissione Sanità, per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado”:

“Regione Liguria, anche sulla scia delle dichiarazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ora dovrà rendere necessaria l’istituzione della figura dello psicologo a scuola in maniera strutturale e non emergenziale, come accaduto durante la pandemia”, conclude Balleari.