Prosegue il viaggio in Italia di Pane e Nutella, in Liguria tappa su “libretti” e “ciappe”

Genova. Nutella, nel 2020, ha iniziato un viaggio per la promozione del turismo in Italia lavorando fianco a fianco con ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo, e creando due Special Edition dal nome evocativo quanto significativo: “Ti amo Italia”, ricordando a tutti che per cogliere il buono della vita non serve cercare lontano, ma basta guardarsi attorno, proprio dove si vive. Nutella® ha così sostituito la sua iconica etichetta con alcune foto degli scorci più belli d’Italia, andando a coprire tutte le regioni: dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesaggi colorati.

Dopo aver incentivato un turismo di “casa” e consapevole, la crema spalmabile più famosa al mondo ha deciso di mettere in luce una delle altre eccellenze che contraddistinguono il Bel Paese: il turismo “gastronomico”, grazie a un progetto che questa volta ha visto la collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Pane & Nutella, questo è il suo nome, è stato pensato per offrire a tutti un viaggio nel gusto e nella tradizione regionale italiana, una vera e propria lente di ingrandimento sui pani d’Italia per riscoprire le origini, la storia e le caratteristiche non solo di un prodotto che consumiamo quotidianamente (e che troppo spesso diamo per scontato), ma anche di un vero e proprio mestiere: un’arte che porta alla luce una maestria antica, tante differenze sia tra le diverse tipologie e varietà regionali, ma anche tra i diversi forni e le differenti manualità, perché il pane è un elemento vivo, che viene personalizzato da chi lo prepara.

Pane e Nutella è un vero e proprio percorso di scoperta in grado di raccontare le tradizioni di tutte le 20 regioni italiane, attraverso i loro pani tipici dai più noti ai meno conosciuti, come le Ciappe e il Pan Libretto.

Le Ciappe, il cui nome viene dal dialetto ligure e significa ‘pietra piatta sottile’, a rimandare dove anticamente venivano cotte, hanno generalmente una forma ovale e presentano delle piccole sfumature beige in corrispondenza delle bolle d’aria. Si prestano bene a molte varianti, come quella aromatizzata al rosmarino e all’origano e sono un ottimo sostituto del pane lievitato. Sono senza lievito e contengono farina di grano tenero, olio extra vergine di oliva, acqua e sale.

Il Pan Libretto è il classico panino presente nella maggior parte dei forni liguri. La forma ricorda quella di un libro aperto, le cui pagine sono caratterizzate dal taglio dell’impasto e dalla sua piegatura. È caratterizzato da una crosta chiara, sottile e semi morbida, oltre che da una mollica soffice, bianca, con alveolatura fine. L’impasto è composto da farina di grano tenero, acqua, lievito e sale ed è di peso leggero, con una crosta quasi inesistente. Le sue piccole dimensioni, permettono di tenerlo comodamente nel palmo della mano.