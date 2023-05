Proclamate le Stelle nello Sport 2023: oscar a Gilardino, Pallacanestro Sestri “società dell’anno”

Genova. Alberto Gilardino (Genoa), Davide Costa (Atletica Leggera), Marta Cantero (Nuoto Artistico), Davide Simeone (Ginnastica), Giada Galetti (Scherma), Noemi Scordino (Canoa) e la Pallacanestro Sestri. Ecco le Stelle nello Sport elette al termine di due mesi di votazioni e a seguito di una partecipazione popolare straordinaria con oltre 180.000 voti.

Un percorso avviato a inizio 2023 con il censimento dei migliori risultati da parte dello staff di Stelle nello Sport, quindi le primarie con gli enti sportivi e, infine, le votazioni. Una “maratona” promossa sotto l’egida di Coni e Cip Liguria, con il patrocinio e supporto di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e Sport e Salute.

Gilardino precede Gabbiadini nel “derby” rossoblucerchiato. Costa e Cantero i Big. Tra i giovani talenti svettano Davide Simeone, Giada Galetti e Noemi Scordino. La Pallacanestro Sestri è la Società dell’Anno. Questo il sommario. Sono in totale 21 gli Oscar che verranno assegnati ad atleti e società protagonisti nella 24° edizione del Galà delle Stelle nello Sport fissato per giovedì 18 maggio (inizio ore 20) nella Sala Grecale dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova.

Alberto Gilardino è il Rossoblucerchiato dell’Anno. L’allenatore del Genoa, protagonista della svolta nel campionato di B con il suo arrivo a dicembre, conquista il Trofeo EcoEridania grazie a 3538 preferenze. L’attaccante Manolo Gabbiadini (2744) è il più votato in casa Sampdoria. A seguire in classifica il rossoblù Albert Gudmunsson (2495) e il blucerchiato Emil Audero (1681).

Davide Costa (Cus Genova), azzurro Under 23 di lancio del martello, è lo sportivo BIG del 2022. Con 1959 voti, Costa si aggiudica il Trofeo BPER Banca davanti a Luca Franchi (1611), campione mondiale Under 19 di wing foil dello Yacht Club Italiano, e allo sciatore varazzino Stefano Cordone (1374), in gara con la Nazionale alle Universiadi.

E’ Marta Cantero, campionessa mondiale Dsiso con la Nazionale Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), la vincitrice del Trofeo Montallegro. Sono 1820 le preferenze conseguite nella categoria BIG Femminile dalla sincronette della Chiavari Nuoto. Il podio è completato dalla campionessa mondiale Under 23 di canottaggio Alice Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare, 1322 voti) e dall’arciera Cinzia Noziglia (Fiamme Oro, 1100 voti), protagonista di un 2022 stellare con gli ori ai World Games e i titoli mondiali nel Campagna e nel 3D.

Ginnastica, Pugilato e nuoto nel Trofeo Cambiaso Risso. Lo Junior più votato è Davide Simeone (2327), campione d’Italia Junior 2 con l’Andrea Doria agli anelli. Tante preferenze vanno anche a Vincenzo Cafarelli (1979), stella della Celano Boxe, e Davide Damonte Cola (1745), azzurro nel Nuoto di Fondo con la Rari Nantes Arenzano.

Scherma in evidenza nel Trofeo PSA Italy grazie al successo di Giada Galetti (2185), azzurra agli Europei Cadetti con il Club Scherma Voltri. Applausi per Elena Ferrari (Fratellanza Savonese – 1670), tre volte medagliata ai Tricolori Gold di Artistica, e per Anna Ruggeri (1276), atleta dell’Horse Club Rapallo vicecampionessa europea nel salto ostacoli.

E’ la canoista Noemi Scordino (2447 voti) della Canottieri Sabazia a festeggiare nella categoria Green abbinata al Trofeo Erg. Brillano anche il nuotatore Klaudio Agaj (Genova Nuoto – 1843), 4 volte oro ai Criteria di Riccione, e Angelo Borelli (Pompilio Scherma – 1466).

La Pallacanestro Sestri (2165 voti), realtà leader del campionato di Serie C Silver, si afferma nel Trofeo Biauto Group davanti all’HP Voltri Mele (1773) e al Genova Hockey 1980 (1669).

Le Stelle 2023 saranno celebrate giovedì 18 maggio (fischio d’inizio ore 20) nella Notte degli Oscar dello Sport ligure presso la Sala Grecale dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova. Una serata di sport e spettacolo dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti che raccoglierà fondi con i propri volontari anche grazie alla “Lotteria delle Stelle” con in palio una crociera Msc per due persone. Per partecipare al Galà è obbligatorio inviare una mail all’indirizzo info@stellenellosport.com indicando numero di posti desiderati e relativi nominativi. L’ingresso è gratuito e a ogni ospite verrà donato un dolce cadeaux firmato Panarello.