Pro Recco campione d’Italia: è lo scudetto numero 35

Brescia. La Pro Recco è campione d’Italia 2022/2023. Vince gara 2 in casa del Brescia per 6-4 e chiude la serie 2 a 0. Conquista il trentacinquesimo scudetto della sua storia; il primo lo aveva vinto nel 1959.

La Pro Recco ha vinto 16 degli ultimi 17 scudetti, dal 2006 al 2023; proprio il Brescia aveva interrotto la serie di 14 consecutivi dei campioni d’Italia e d’Europa conquistando il titolo italiano (il secondo della sua storia, dopo quello del 2003, sempre contro la Pro Recco) nella stagione 2020/2021 chiudendo la serie 3-1 dopo i tiri di rigore.

I liguri contano 35 scudetti nel palmarès, che si aggiungono a 16 Coppa Italia, 10 Champions League e 7 Supercoppe d’Europa, insieme alla Lega Adriatica vinta il 18 marzo 2012. I lombardi hanno vinto due scudetti, una Coppa Italia, tre Coppa Len e una Eurocup.

Recco e Brescia si sono affrontate in finale scudetto per la tredicesima volta dal 2003 ad oggi; il bilancio è di 11 successi a 2 per i liguri.

La cronaca. Partita affidata agli arbitri Stefano Pinato di Nervi e Vittorio Frauenfelder di Salerno, che per la seconda volta in quattro giorni dirige una finale per il titolo italiano, dopo quella del 17 maggio a Catania tra L’Ekipe Orizzonte e la SIS Roma.

La squadra allenata da Sandro Sukno costruisce la vittoria nei primi dieci minuti. L’avvio gela gli oltre mille spettatori accorsi alla Mompiano per sostenere il Brescia: Younger fa 1-0 alla prima occasione con l’uomo in più, dopo che Di Somma aveva colpito la base del palo a Del Lungo battuto; poi Hallock raddoppia ancora in superiorità numerica mentre Gitto stampa sulla traversa un altro tiro ravvicinato e nell’azione successiva Younger raccoglie l’assist e schiaccia in rete il 3-0 recchelino sfruttando ancora la superiorità. Del Lungo dice no a Vapensky ed è strepitoso nella piscina che lo ha visto protagonista del secondo scudetto bresciano. La difesa del Recco è perfetta e nell’inferiorità si esalta. Anche Tesanovic è miracoloso nei suoi interventi (si oppone a Velotto) ma non può nulla sulla conclusione del mago Echenique.

La temperatura si alza subito, in acqua e fuori. Sukno si sbraccia ravvisando un ingresso irregolare in vasca di Gitto; gli arbitri fermano il gioco, si ravvedono e rimandano Gitto nel pozzetto. Il primo gol del Brescia, che continua a sbagliare l’uomo in più, lo realizza Christian Presciutti dopo dodici minuti di gioco e finalmente in superiorità (la settima). Il gol del capitano restituisce fiducia alla squadra che però dopo 90 secondi si fa sorprendere con un mancato raddoppio difensivo e Younger fa 5-1 rispedendo sott’acqua le speranze bresciane.

Si cambia campo. Nel terzo tempo Brescia trova maggiore efficacia in fase di superiorità, ne realizza 2 su 5 con Renzuto e Luongo ed anche il sesto gol dei liguri con Zalanki fa meno male. Nell’ultimo periodo Bovo le prova tutte: comincia anche senza centroboa. Entrambe le squadre non si risparmiano; i portieri sono ancora protagonisti.

Quando mancano 107 secondi alla fine Di Somma fa 4-6 su rigore (terzo fallo di Canella) e negli ultimi due attacchi la palla è bollente. Recco, invece, fa trascorrere il tempo, guadagna un altro fallo con Echenique e chiude in trionfo.