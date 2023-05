Primavera: Sampdoria-Fiorentina, serve un punto

Genova. Serve un punto, nella penultima partita di campionato dei ragazzi di Tufano, contro la Fiorentina, che arriverà a Bogliasco con tutte le intenzioni di vincere la partita e agganciare così il Torino (fermato dal Bologna) al secondo posto, quello che garantisce l’accesso diretto alle finali dei play off.

Un altro risultato, di difficile lettura, è comunque arrivato anche per il Doria, nell’anticipo ( 3-3 fra Cagliari e Verona, che tiene gli scaligeri sotto di un punto (l’ultima di campionato dovranno andare a giocare a Lecce contro la capolista).

Gli isolani sono sotto di tre lunghezze (per loro trasferta a Frosinone) e quindi – come detto prima – un punto conquistato dalla Sampdoria, contro i viola, sancirebbe una salvezza, che per assurdo (tenendo conto anche del fatto che l’Atalanta è sotto di sei punti e quindi in grado di arrivare al massimo a raggiungere i blucerchiati, come del resto il Cagliari), potrebbe arrivare anche con due sconfitte finali della Samp, sulla scorta delle classifiche avulse fra le squadre che fossero riuscite eventualmente a raggiungere la Sampdoria.

Chiudere il discorso salvezza, per i ragazzi della Primavera, sarebbe importante anche per consentire a Stanković di pescare a piene mani nel loro gruppo, per le ultime due partite della prima squadra, contro Sassuolo e Napoli, due formazioni che non devono più chiedere nulla al Campionato, per cui non esiste più l’obbligo morale di affrontarle con ‘quanto di meglio offre la rosa’…

Questa comunque la lista convocati diramata da mister Tufano, da cui mancano solo Paoletti (in campo sabato negli ultimi minuti a San Siro con la prima squadra) e Montevago (ai Mondiali Under 20 in Argentina):

Portieri: Gentile, Scardigno, Tantalocchi.

Difensori: Aquino, Di Mario, Lötjönen, Miettinen, Migliardi, Peretti, Porcu, Savio.

Centrocampisti: Cecchini, Conti, Malagrida, Pozzato, Segovia, Straccio, Uberti.

Attaccanti: Ivanović, Leonardi, Ntanda, Tozaj.