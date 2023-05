Presentati a Londra il libro “Inglesi in Liguria” e il progetto di marketing “La via degli inglesi”

Genova. L’ambasciatore d’Italia nel Regno Unito Inigo Lambertini, ha ospitato nella sede dell’ambasciata a Londra la presentazione del libro Inglesi in Liguria: Castelli, Ville, Giardini, Storie (Sagep 2023) a cura di Alessandro Bartoli e Francesca Centurione Scotto Boschieri. Un volume che ricostruisce la presenza degli inglesi in Liguria e la loro incessante attività di creatori di giardini, di ville meravigliose e di opere di charities per la popolazione.

Questa pubblicazione si inserisce in un ricco programma di eventi previsti per il 2023 e il 2024 tra Genova e Londra, come stabilito nel memorandum di intenti dello scorso dicembre che attesta il legame millenario tra città di Genova e City of London, due città di mare legate da rapporti economici e culturali, suggellati dalla stessa bandiera di San Giorgio.

All’evento, realizzato in collaborazione con ENIT, erano presenti tra gli altri Denise Dardani, console onoraria britannica a Genova, Gianluca Saba (relazioni internazionali del Comune di Genova), Lady Carolyn Hanbury (vicepresidente Giardini Botanici Hanbury).

Oltre ai grandi nomi nel campo della conservazione dei giardini e l’archeologia, come Clarence Bicknell, Thomas Hanbury, Lord Carnarvon, molte altre personalità hanno descritto e vissuto la Liguria. Scrittori illustri del calibro di Byron, Shelley e Dickens, ma anche sportivi meno conosciuti, che hanno introdotto in Liguria il primo football club ed il primo tennis d’Italia. Un lascito importante, simbolo di una grande amicizia e di una comunità ben inserita nel territorio.

Durante la serata è stata presentato anche La Via degli Inglesi, un progetto di marketing territoriale ideato da Francesca Centurione-Scotto, ambasciatrice onoraria di Genova nel mondo e presidente degli Amici dei Giardini Botanici Hanbury.

Il progetto, sostenuto e promosso da Amici dei Giardini Botanici Hanbury, St. George’s Club, AGW (ambasciatori di Genova nel mondo), Comune di Genova, Regione Liguria e Dimore storiche, mette in rete le dimore che hanno accolto una presenza inglese per creare un vero e proprio percorso inedito, che comprenda tutta la Liguria.

Un disegno ambizioso, che partendo dalla nostra regione si propone di mappare la presenza inglese in tutta Italia, con una serie di pubblicazioni regione per regione e la creazione di un percorso che arrivi in ogni angolo della penisola.

Genova, che con i Rolli Days celebra le sue 42 dimore patrizie Patrimonio Unesco, e con Euroflora esalta i suoi bellissimi giardini, avrà in questo nuovo percorso di Rolli inglesi un itinerario territoriale meraviglioso e finora sconosciuto: un percorso di turismo sostenibile che ritorna, come gli Inglesi dell’800, a muoversi lentamente per vivere un’esperienza nella natura e nell’arte.

Alessandro Bartoli (Savona, 1978) è avvocato e saggista. Tra le sue pubblicazioni: “Alcune ricette di cucina per l’uso degli inglesi in Italia” (Savona, 2004), “Le colonie britanniche in Riviera tra Ottocento e Novecento” (Savona, 2008), con D. Astengo e G. Fiaschini “Dalla feluca al Rex. Vagabondi, viaggiatori e grand tourists lungo il Mar Ligure” (Alassio, 2011), “Un sogno inglese in Riviera. Le stagioni di Villa della Pergola” (Milano, 2012), con D. Astengo e A. Elkann “La regina Vittoria ai Giardini Hanbury” (Ventimiglia, 2016), “La Savona degli Inglesi” (Savona, 2021) e “La English Library di Alassio” (Savona, 2022).

Francesca Centurione-Scotto Boschieri (Genova,1972) è professoressa di italiano, giornalista pubblicista e autrice di libri e cataloghi di storia e storia dell’arte tra cui “Italiani a Londra” (Pacini Fazzi Editore). Ha sempre promosso rapporti bilaterali tra Italia e Uk, dove risiede. Per questo suo impegno, nel 2018 è stata nominata dal sindaco di Genova Marco Bucci, ambasciatrice onoraria di Genova nel Mondo (AGW) ed è Working Group Leader della sezione UK. Recentemente ha facilitato la firma di un memorandum di intenti tra Genova e City of London, insieme al St. George’s Club che ha fondato e del quale è Vicepresidente. Per tre anni Chairman del Bazaar Italiano a Londra (2010-2011-2018) della Charity “Il Circolo”, dallo scorso dicembre è presidente degli Amici dei Giardini Botanici Hanbury.