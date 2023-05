Portifono capitale della vela: il trionfo delle Regate di Primavera

Portofino. «Siamo felici del successo riscosso dalla manifestazione. Con il ritorno delle regate di Primavera, Portofino è tornata a rivivere quella mondanità e quell’atmosfera sana che caratterizzava gli anni ’80 e ’90 ed il borgo, con le barche a gareggiare nel suo splendido mare, ha riscoperto le sue origini».

Così Matteo Viacava, sindaco di Portofino, commenta il successo riscosso dalle Regate di Primavera tornate, dopo qualche anno, con il Comune di Portofino in prima linea nell’organizzazione, insieme a quello di Santa Margherita Ligure e allo Yacht Club Italiano. «Siamo particolarmente contenti – prosegue Viacava – per la riuscita degli eventi che abbiamo organizzato al fine di rendere ancora più ricca di contenuti questa manifestazione, che ha rinsaldato il rapporto tra sport e territorio A questo proposito ringrazio la società del Comune Portofino Mare che, da quattro anni a questa parte, ha permesso di riportare nel borgo eventi di pregio come, appunto, le Regate di Primavera. Un ringraziamento anche a Comune di Santa Margherita, Yacht Club Italiano e ai main sponsor, Banca Passadore e Belmond».

Due sono state, in particolare, le iniziative curate direttamente dall’amministrazione in occasione delle Regate di Primavera di quest’anno: il Crew Party di venerdì, la cena dedicata agli equipaggi realizzata in collaborazione con l’agenzia Fliying Donkeys e la event planner Elena Corradi, che ha portato in Molo Umbero I, nella tensostruttura realizzata per l’occasione, più di 300 persone per una serata di grande suggestione, e la consegna al vincitore assoluto delle regate, l’ICE Itacentodue di Adriano Calvini, del trofeo WRC Art & Design realizzato appositamente dall’artista Willy Riccardo Colombelli. La scultura, che raffigura una vela stilizzata, è realizzata manualmente in ferro e misura 45 centimetri di base e 75 di altezza, per un peso di 7,2 chilogrammi.

Divenuto un appuntamento fisso per gli amanti del mare e della vela, la manifestazione ha ripristinato negli anni il legame tra lo sport e il territorio. Organizzate sin dai primi anni Ottanta le Regate hanno visto la partecipazione di oltre 30 imbarcazioni, aperte a tutti gli scafi oltre i 50 piedi e previsto il ritorno, dopo l’edizione 2021, della formula a inviti che ha visto la partecipazione di 3 marchi rappresentativi: ICE Yachts, Mylius Yachts e Solaris Yachts. È stata prevista inoltre la formula “Open Class”, per gli yacht senza certificato di stazza IRC, tra cui ad imporsi è stato Sensei di Sébastien Decaux.

«È con grande soddisfazione che mettiamo in archivio un’edizione 2023 delle Regate di Primavera che ha saputo regalarci grandi emozioni, sia a terra che in mare. Il vento si è fatto desiderare l’ultimo giorno ma, nonostante questo, il divertimento è stato tanto e, da domani, saremo già al lavoro per il prossimo anno», commenta, in chiusura, il presidente dello Yacht Club Italiano, Gerolamo Bianchi.