Ponte Morandi, l’uomo dei Benetton Gianni Mion: “Eravamo impreparati a gestire le Autostrade, per questo volevo i soci stranieri”

Genova. “Quando in quella riunione di induction dissero che la sicurezza del ponte Morandi, nonostante fosse a rischio crollo per una difficoltà di progettazione, ce la autocertificavamo, io fui molto preoccupato, pensavo che dovesse essere coinvolto il concedente, vale a dire il ministero, oppure che si dovesse chiudere. Però non ho detto niente, non ho fatto alcuna battaglia su questo ed è questo il mio rammarico”. Lo ha detto in aula Gianni Mion, 80 anni, amministratore delegato della holding della famiglia Benetton, la Edizione dal 1986 al 2016, e consigliere di amministrazione di Atlantia.

Mai indagato visto che non ha mai avuto ruoli in Aspi, è considerato dal pm Massimo Terrile nella sua memoria l’architetto dell’impero finanziario della famiglia Benetton.

Era stato sentito in procura il 13 luglio 2021, dopo la chiusura delle indagini preliminari, in particolare a proposito di una riunione di ‘induction (di aggiornamento dei membri del consiglio di amministrazione di Atlantia su temi operativi relativi alle diverse società ndr), che si tenne, nel 2010: “Periodicamente si organizzano degli incontri, che noi chiamavamo di induction, nel corso dei quali sono stati presentati e temi vari, alla presenza di tutti i consiglieri di amministrazione di Atlantia, dei membri dei collegi sindacali, degli amministratori delegati delle società del gruppo, dei direttori generali, del management tecnico di vertice – ha ribadito oggi in aula – in quella riunione “Parlavano i tecnici e illustravano varie tematiche legate alla gestione delle gallerie e dei viadotti della rete. Ad un certo punto, si arriva a parlare del viadotto Polcevera, che tutti noi sapevamo essere l’opera d’arte più importante, più prestigiosa e anche più complessa dell’intera rete nazionale. I tecnici spiegarono che il viadotto Polcevera aveva un difetto originario di progettazione“, ha detto Mion – “una particolarità di quel ponte” ha ripetuto oggi. “I progettisti tecnici spiegarono che quel difetto di creava delle perplessità sul fatto che quel ponte potesse stare su“. “Ricordo perfettamente che io, ad un certo punto, intervenni, da completo incompetente qual fosse ero, e chiesi se fosse necessario qualche ente esterno che aveva attestato la sicurezza strutturale di questo ponte cosi importante e così complicato. Siccome gestivamo la rete in regime di concessione, io pensavo ad una attestazione di sicurezza da parte della concedente o di un ente di fiducia della concedente. A quel punto, Mollo (il direttore generale di Aspi, ndr) mi rispose – lo ricordo come fosse adesso – che la sicurezza del ponte ce la autocertificavamo“.

Quella risposta “ha lasciato allibito e sconvolto, anzi, più esattamente, terrorizzato. Mi sembrava assurdo che, essendo tutti consapevoli dell’esistenza di un difetto di progettazione in un’opera così importante, non chiedessimo una verifica esterna della sua sicurezza, da condividere con il Ministero. Tanto più che si trattava di un’opera con circa 50 anni di vita. Ho “. “Ma questa cosa sembrava assurda soltanto a me, perché constatavo che, invece, a tutti gli altri partecipanti a quell’incontro tra i quali c’era ovviamente anche Castellucci)sembrava normale tutto, che nessuno si preoccupava e che nessuno aveva doppiato di nessun genere. Mollo garantiva che le verifiche eseguite all’interno del nostro gruppo, tramite Spea, escludevano qualsiasi problema di sicurezza del viadotto e tutti, a parte io, erano soddisfatti di questa garanzia“. Oggi però il teste ha anche voluto chiarire che “dopo quella riunione non feci nulla, non intrapresi nessuna battaglia. E oggi questo è il mio rammarico“.

Dopo queste dichiarazioni, che fra l’altro hanno ribadito quanto già raccontato alla procura, l’avvocato di uno degli imputati ha anche provato a chiedere lo stop della testimonianza, ipotizzando che il teste potesse essere indagato per le sue stesse dichiarazioni. Il tribunale di è riservato ma è difficile, come ha ribadito oggi la Procura che Mion possa essere indagato: “Non ho mai avuto ruoli all’interno di Autostrade per l’Italia -ha ribadito infatti oggi – Ci tengo a sottolineare che Edizione è sempre stato, e ha sempre voluto essere, un investitore professionale e non un socio gestore, perché questa era la volontà della famiglia Benetton, cui Edizione faceva capo, e erano queste, del resto, le mie competenze , che sono sempre state competenze in materia di finanziari, e mai di gestione”.

Oggi Mion ha ricostruito anche la storia delle scatole cinese societarie (Edizione, Atlantia, Aspi e le altre controllate ecc..) ma sulle autostrade ha detto una cosa piuttosto chiara: “Io sulle Autostrade ho sempre voluto che avessimo dei soci. Per questo nel 2006 proposi la fusione con Abertis perché ritenevo che autostrade fosse una cosa troppo difficile per noi: il mondo delle concessioni era complicato, le attività erano complesse e noi eravamo impreparati. Pensavo che la fusione con Abertis, la società autostradale della Catalogna, portasse qualcuno più preparato di noi a gestire questo settore”.

La fusione però, che poi non si farà, almeno non allora, aveva provocato frizioni con l’allora ad Gamberale e qualche divergenza anche con Castellucci che all’epoca (siamo nel 2007) era direttore generale. Entrambi, Gamberale e Castellucci fra l’altro erano stati scelti proprio Mion.

Mion ha confermato anche il contenuto delle intercettazioni in particolare su Castellucci visto che lo conosceva bene: “Castellucci era uno che approfondiva tutto e qualsiasi cosa facesse la faceva con grande capacità “ ha spiegato. Quindi era un “accentratore forsennato” gli ha chiesto il pm Cotugno: “Confermo ma molto capace, nel caso di aeroporti di Roma ha fatto un capolavoro”. E per spiegare quanto Castellucci controllasse tutti Mion ha raccontato che in Aeroporti di Roma “Castellucci firmava il protocollo per la pulizia delle finestre e anche quello per togliere la gomma da masticare dai pavimenti”.

Al pm che gli legge tutte le intercettazioni contro personaggi non meglio definiti di Aspi che sarebbero stati ‘finti’ o contro ‘ cialtroni’ di Spea, Mion ha chiarito che in quelle intercettazioni ‘private’ commentava cose che erano uscite sui giornali. E su Spea addiriutta dice: “Allora non sapevo nemmeno cosa fosse”

“Ha cercato di limitare il potere di Castellucci in Aspi?” Gli ha chiesto ancora il pm. “No, non l’ho fatto. Ora con il senno di poi che sarebbe stato meglio che non fosse amministratore di Aspi ma magari solo consigliere o presidente ma lo dico con il senno del poi”.