Ponte Morandi, l’esperto di ponti Brancaleoni: “Consigliai ulteriori indagini sulle antenne degli stralli, mi chiesero di posticiparle e dissi di no”. E Aspi interruppe i rapporti con la Edin

Genova. “Nel giugno 2016 consegnai ad Aspi in particolare all’ingegner Fulvio Di Taddeo (responsabile ufficio Aspi Servizi specialistici di ingegneria, uno dei 58 imputati ndr) che era il responsabile del nostro contratto di consulenza, una bozza di relazione dove consigliavo di effettuare ulteriori indagini diagnostiche in particolare sulla zona sommitale del traverso e delle pile degli stralli, cioè in cima allo strallo finalizzati a verificare lo stato effettivo dell’acciaio dei trefoli e calcestruzzo”. Ma a quella richiesta non ci fu seguito, come ha spiegato oggi in aula Fabio Brancaleoni, ingegnere strutturista e docente ordinario alla Sapienza di Roma, uno dei maggiori esperti di ponti ferroviari e stradali che aveva alla fine del 2015 ricevuto con la sua azienda, la Edin, un incarico di consulenza nell’ambito del progetto di retrofitting che doveva rinforzare gli stralli delle pile 9 e 10 del ponte Morandi.

E cosa rispose Aspi alla sua richiesta? Ha chiesto il pubblico ministero Walter Cotugno. “Formalmente nulla nel senso che non ci furono documenti scritti ma nelle riunioni in cui ne parlammo mi dissero che probabilmente da Genova non avrebbero avuto il via libera per poter effettuare i restringimenti al traffico necessari per eseguire le indagini”.

E così la società di ingegneria Edin, che aveva ricevuto un incarico molto ampio nell’ambito della progettazione e realizzazione dell’intervento di retrofitting, fra cui l’analisi sismica del ponte e la realizzazione di un modello matematico di calcolo per l’analisi strutturale del ponte, venne di fatto messa da parte. Non formalmente allontanata ma impossibilitata di fatto ad andare avanti con il lavoro perché “da quel momento gli incontri con Autostrade di fatto cessarono”.

Brancaleoni ha anche spiegato in dettaglio perché era importante fare quelle verifiche: “Per diverse ragioni – ha spiegato – anzitutto dal punto di vista del progetto quella era una zona dove dovevano essere fatti inserimenti molto importanti dal punto di vista del rinforzo (il progetto di retrofitting prevedeva la sostituzione dei cavi interni con cavi esterni in acciaio per tutta la lunghezza degli stralli, come avvenuto negli anni Novanta con la pila 11, ndr), poi perché quella è la zona dove termina la parte rettilinea degli stralli: i trefoli sono curvati sulla sella e hanno una pressione uno sull’altro pecché poggia uno sull’altro. quindi è la zona più soggetta a degrado. Infine, perché proprio in quella parte le prove riflettometriche sono meno rilevanti visto che i trefoli sono tutti a contatto e il segnale può presentare problemi”.

Insomma ancora una volta un consulente esterno chiede prove diagnostiche più dettagliate come le indagini endoscopiche e queste non vengono fatte. Il risultato è che di fatto i rapporti con Edin vengono congelati senza spiegazioni.

La società riceve notizie da Aspi solo alcuni mesi dopo, a novembre 2016 quando Fulvio Di Taddeo chiede “un rapporto sintetico delle attività svolte” e le considerazioni finali. Brancaleoni invia il rapporto dove di fatto c’è scritto che le indagini ulteriori richieste non sono state eseguite. A quel punto Brancaleoni e Di Taddeo si incontrato su richiesta di quest’ultimo e Aspi gli chiede se possiamo scrivere che possono essere posticipate alla fase di esecuzione dei lavori, cioè mentre viene viene realizzato l’intervento di retrofitting.

“Io dissi di no, secondo me vanno fatte prima ma io sono solo un consulente, se poi non volete seguire il consiglio non dipende da me”. A quel punto Di Taddeo risponde: ““Ma tu sei il mio consulente, se me lo dice il mio consulente come faccio a non farlo?”

Ma quelle prove nell’ambito del progetto esecutivo non verranno poi mai realizzate: “Non ho mai nemmeno visto il progetto esecutivo – ha confermato oggi Branceleoni – me lo ha inviato Aspi solo dopo il crollo del ponte”.

Il controesame del testimone proseguirà per tutta la giornata di domani.