Ponte Morandi, le chat dei tecnici Edin: “Avevamo evidenziato forti criticità e chiesto interventi ma in Italia c’è il solito problema dei soldi che mancano o sono utilizzati per altro”

Genova. “La Edin ha un contratto di consulenza specialistica con Spea per il progetto di consolidamento degli stralli precompressi tramite un sistema di precompressione esterna, intervento analogo a quanto già eseguito sul primo cavalletto negli anni Novanta. Il cavalletto due e tre erano oggetto della consulenza. Il cavalletto collassato è il tre. Abbiamo consegnato dei report e dei power point con anche qualche specifica che non tornava per la sismica. Per la statica non ricordo. Brancaleoni aveva mandato delle comunicazioni in cui suggeriva di fare delle prove integrative sulle selle in testa alla pila propedeutiche al progetto degli interventi (così mi detto oggi su skipe). Se senti lui ovviamente sa tutto nei dettagli”. E’ questo il testo del messaggio che Luca Bonomo, ingegnere della società Edin invia al suo capo Giuseppe Grimaldi intorno alle 19 del 14 agosto 2018.

E il messaggio inviato da Grimaldi il giorno successivo a un amico ingegnere è ancora meno diplomatico: “Sul crollo mi sto informando, mi riferiscono da studio che abbiamo fatto una consulenza per Autostrade sulle stampelle 2 e 3 (oggetto di incarico) evidenziando forti criticità e richiesta di interventi … Comunque era tutto noto per il ponte Polcevera di Morandi, è il solito problema italiano dei soldi che mancano o che vengono utilizzati per altro”.

Come già accaduto per le altre società di consulenza, il giorno della tragedia, ancora prima di essere sollecitati (come avverrà per tutti dalla stessa Aspi) i tecnici e i rappresentanti delle aziende che negli ultimi anni prima del crollo hanno lavorato sul Polcevera si sentono, fanno riunioni improvvisate su internet, e cercano di riassumere il lavoro svolto per capire se avevano rilevato criticità e le avevano segnalate. E’ anche il caso della Edin, azienda che nel giugno del 2015 aveva ricevuto da Aspi un “incarico specialistico di assistenza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione degli interventi di riqualificazione strutturale stralli pila 9 e 10 del Viadotto Polcevera“.

In dettaglio il contratto prevedeva: la partecipazione alle scelte progettuali, alla impostazione degli interventi ed alla definizione delle modalità di analisi e verifica, la assistenza relativa alla tipologia ed alla localizzazione delle indagini propedeutiche sui materiali e sul comportamento strutturale, ai sistemi di monitoraggio temporanei o permanenti, ad eventuali prove di carico, la partecipazione alle ricerche bibliografiche e di archivio, il riesame degli elaborati progettuali per aspetti generali e di impostazione e la partecipazioni a riunioni e sopralluoghi.

In questo ambito è proprio la Edin che si occupa di recuperare dall’archivio di stato l’intero progetto di Riccardo Morandi che, come abbiamo visto, Aspi non aveva per intero. Questo perché la Edin avrebbe dovuto fare “valutazioni della sicurezza nello stato attuale, incluso l’effetto di carichi variabili” con un modello di calcolo indipendente rispetto a quello usato dal progettista.

Ma così non sarà. Di Fatto la Edin delle tre attività specifiche che doveva svolgere per Aspi (e cioè identificazione strutturale e confronti con i risultati sperimentali disponibili; simulazione fasi costruttive ed effetti lenti; comportamento sismico) ha svolto la prima, la seconda soltanto in parte e la terza per nulla (sulla mancata valutazione antisismica la memoria della Procura ha chiarito diversi aspetti come Genova24 ha spiegato in questo articolo) .

Domani (e anche dopodomani per il controesame) nel processo in corso per il crollo sarà su questi temi sentito in aula Fabio Brancaleoni, docente di scienza delle costruzioni e amministratore delegato all’epoca della Edin. Ma già dalle testimonianze di oggi (per Edin sono stati sentiti Giuseppe Grimaldi, oggi amministratore unico dell’azienda e Luca Bonomo) alcuni elementi sono emersi a partire dal fatto che di tutto il lavoro che avrebbe dovuto svolgere Edin nei documenti vengono ritrovate solo due presentazioni, una bozza di relazione e un ulteriore documento di sole 8 pagine. Un po’ poco ha fatto notare anche oggi in aula la procura.

Il lavoro doveva comprendere anche una valutazione di sicurezza del manufatto allo stato attuale in conformità alle disposizioni delle NTC 2008, nonché una verifica antisismica. Ma dalle prime analisi effettuate erano emerse delle criticità che vengono comunicate ad Aspi con la consegna di una bozza e con uno scambio di mail di cui parlerà con precisione il teste Brancaleoni, nelle quali Edin chiedeva alla committente Aspi alcuni interventi. La risposta di Aspi sarà di fatto, dice la Procura che su questo aspetto domani cercherà conferme oltre a quelle documentali, quella di ‘congelare’ la consulenza della stessa Edin senza alcuna motivazione né formalizzazione contrattuale.