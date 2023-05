Ponte Morandi, l’autocertificazione della sicurezza del viadotto dopo la riunione con Mion: “Non servono interventi strutturali”

Genova. Cosa è accaduto dopo la riunione di induction del settembre 2010 di cui ieri ha raccontato a lungo Gianni Mion? La procura ha cominciato oggi a spiegarlo attraverso il teste Gennarino Tozzi, all’epoca direttore Sviluppo nuove opere di Aspi. Nella riunione del Comitato Completamento Lavori, che normalmente non doveva parlare di manutenzioni ma solo di piani di investimenti, venne invece inserito – siamo a circa due mesi dopo quella riunione di induction in cui erano emerse le criticità del viadotto Polcevera – un aggiornamento sul viadotto Morandi. Ad essere incaricato di leggerlo è proprio Gennarino Tozzi. Il documento è firmato da Spea e il testimone non ha motivo di dubitarlo. Nel documento viene scritto che “L’opera, come di seguito descritto, è sotto costante monitoraggio: in base all’attività di ispezione costituita dalle periodiche verifiche visive e dai controlli non distruttivi (riflettometriche, prove su materiali) di cui l’opera è sempre stata oggetto, lo stato di conservazione rilevato al momento non evidenzia problemi strutturali” e “Al momento non si ravvisa la necessità di interventi di natura strutturale”.

“Ho letto io quel documento – ha spiegato Tozzi in aula – perché ero io che facevo questo tipo di relazioni anche se ovviamente il documento non lo conoscevo e mi sono limitato a leggerlo. E’ stato Castellucci a chiedermi di leggerlo all’interno del comitato”.

La tesi della Procura è che – ma questo emergerà nelle fasi successive del processo attraverso mail e probabilmente anche l’esame di alcuni degli imputati – è che i vertici di Aspi, in particolare Castellucci attraverso Mollo abbiano chiesto a Spea di mettere la ‘firma’ su un documento che ‘autocertificava‘ la sicurezza del viadotto Morandi. Il documento fra l’altro sarebbe stato più volte rimaneggiato su richiesta di Aspi proprio perché contenesse le necessarie ‘rassicurazioni’ come mostrano diversi scambi di mail tra alcuni degli imputati che verranno mostrate agli stessi quando si sottoporranno a interrogatorio dopo la pausa estiva del processo.

Tra gli altri temi affrontati oggi quello del crollo del 7 febbraio 2018 quando durante i lavori di risistemazione delle barriere di sicurezza del ponte Morandi un blocco di cemento armato che costituiva l’elemento di raccordo tra la rampa di innesto A/7-A/10 e le travate principali del viadotto del peso di circa 10 tonnellate vola giù per 40 metri: per pura fortuna non uccide nessuno, visto che finisce sullo smarino della ferrovia sottostante ma provoca una lite furiosa tra Aspi e Spea in particolare tra il numero due di Aspi Paolo Berti e l’amministratore delegato di Spea Antonino Galatà. Berti dopo una prima risposta piccata nel numero uno di Spea replica in una mail del 16 febbraio: “I toni si associano alla tua incapacità di governare 150 tecnici, che a ruota libera sottoscrivono relazioni improponibili”. E aggiunge: “C’è un tema di cultura e di abbassamento del livello di qualità accelerato in tutti i livelli SPEA, e nel rispondere alla DT1 poniti una serie di interrogativi per i diversi fronti che si stanno aprendo con le DDTT in ordine alla qualità del servizio offerto”.

Altro tema affrontato del tranciamento dei cavi in fibra installati dalla ditta Tecnoel, avvenuto nel 2015, che costituivano l’unico sistema di monitoraggio statico del ponte. Aspi attraverso l’ingegnere Andrea Santini, che stava già da quell’anno coordinando i lavori per la sostituzione dei new jersey, quando si accorse del problema chiese a Sirti (Telecom) un preventivo per ripristinarlo, ma “ci fecero un preventivo molto alto – ha detto oggi Santini, che ancora lavora per Autostrade – secondo me lo fecero proprio perché non volevano in quel momento fare quel lavoro”. E quindi il ponte è rimasto fino al crollo senza sistema di monitoraggio. Allo stesso Santini Aspi chiede di preparare “un progettino” per rimettere su il sistema di monitoraggio solo nel 2017: avrebbe dovuto essere inserito nell’ambito del progetto di retrofitting, vale a dire del rinforzo delle pile 9 e 10 tramite la posa di cavi di acciaio esterni, ma quel progetto, come noto non è arrivato in tempo.

E a proposito dei tempi del retrofitting. Oggi, a uno dei testimoni sentiti, Mauro Moretti, anche lui di Aspi che si occupava di gara e progetti, il pm Walter Cotugno replicando agli avvocati che avevano chiesto i tempi medi per un progetto del genere, dalla progettazione della gara all’assegnazione dei lavori (“serve in media un anno” ha spiegato il teste), ha chiesto quanto ci sarebbe voluto ad aprire il cantiere (sottointeso) del ponte Morandi in caso di “somma urgenza”. “Un mese” ha risposto il teste. Ma è chiaro che per poter definire il rinforzo degli stralli del ponte Morandi come ‘somma urgenza’, sarebbe stato necessario che quel ponte avesse dei voti 70, vale a dire che avrebbe dovuto essere chiuso per poter effettuare appunto un intervento urgente. E così non è stato.