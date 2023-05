Ponte Morandi, in aula il “bombarolo etico” Coppe: “Nel 2003 mi chiesero di demolirlo perché la manutenzione costava troppo”

Genova. A Genova ha fatto nel corso della sua carriera di esplosivista ben 34 demolizioni, le più importanti sono state Erg, Ansaldo, l’area a caldo dell’Ilva e da ultimo, ciò che restava del ponte Morandi dopo il crollo del 14 agosto del 2018. Mezzo quintale di esplosivo per abbattere le pile 10 e 11 dopo lo smontaggio delle altre pile non strallate.

Ma Danilo Coppe, amministratore della Sicart, non è stato sentito in aula nell’ambito del processo per il crollo, per la maxi operazione di demolizione del giugno 2019 bensì per uno studio di fattibilità commissionatogli sa Spea molti anni prima. Era il 2003 e un funzionario di Spea contatto la Sicart per chiedere uno studio di fattibilità e anche un preventivo per l’abbattimento del ponte Morandi.

“Mi contattarono subito dopo che avevo finito il lavoro di demolizione di due silos agrari in porto a Genova. Mi chiesero se era possibile la demolizione e come. Io rimasi sorpreso di questa richiesta perché era un po’ come se mi avessero chiesto di demolire la torre di Pisa” ha detto oggi Coppe in aula.

Le spiegarono le ragioni? ”Mi dissero che la manutenzione costava una barcata di soldi, una cifra intorno al milione e mezzo-due milioni di euro (dato assolutamente smentito da quanto emerso sinora dalle indagini della procura, ndr) che visto che sarebbe stato costruito un viadotto verso Bolzaneto il ponte si sarebbe potuto demolire”.

Coppe a quel punto fece un po’ da ‘cassandra’ come spiega lui anche a margine della testimonianza: “Dissi che visto che siamo un Paese in cui anche l’ultimo ente che protegge i nidi dei cuculi riesce a bloccare un progetto, se volevano demolire il ponte dovevano cambiare mentalità e pensare fin da subito a comprare tutti i terreni e gli edifici privati o di aziende sennò la demolizione non si sarebbe mai potuta fare”.

Lo studio di fattibilità che fu realizzato con un sopralluogo in auto sul ponte ma soprattutto “con uno studio di quello che stava sotto” infatti “prevedeva che gli edifici di via Porro fossero abbattuti mentre sopra la ferrovia avevamo previsto lo smontaggio dell’impalcato, con la posa di ghiaia e macerie per proteggerla”.

“Superati i problemi sociali e politici, la demolizione è fattibile e, per almeno l’80% della volumetria, il mezzo più sicuro ed economico è l’uso degli esplosivi – si legge nella relazione della Sicart inviata nel settembre 2003 e realizzata da Coppe insieme al consulente Adolfo Bacci, brevemente sentito stamattina – Fra molti anni, quando si dovrà effettivamente agire, gran parte delle strutture sottostanti, oggi esaminate, richiederanno costi di restauro e/o manutenzione che renderanno ancor più auspicabile di oggi la demolizione, riducendo quindi ulteriormente quel 20% di volumetria che oggi andrebbe smontata anziché abbattuta. Fermo restando che nel frattempo non si costruisca del “nuovo” sotto il viadotto”.

Ma lo stato del ponte lo avete visto? Ha chiesto il pm “No, allora no e poi io sono un ‘bombarolo etico’, nel senso che mi occupo di demolizioni che mi vengono commissionate e non mi interessa sapere in che condizioni è una struttura, io devo solo tirarla giù”.

Le condizioni di quel che era rimasto di ponte Morandi Coppe lo ha visto quando ha studiato nei dettagli come farlo esplodere: “Che non stava bene era evidente -ha detto ai cronisti dopo la sua testimonianza – d’altronde se è crollato da solo, ma nel 2003 invece avevamo fatto solo una visione superficiale”.

La demolizione sarebbe costata circa 1 milione di euro al netto dell’acquisizione dei terreni ed edifici privati ma poi da Aspi o Spea Coppe non ebbe più notizie: il progetto della Gronda come noto non è stato ancora realizzato e il ponte Morandi rimase al suo posto, fino al 14 agosto 2018.

L’ipotesi di demolizione del viadotto Polcevera è stata però successivamente coltivata a lungo sempre in ottica Gronda, spiega il sostituto procuratore Massimo Terrile nella memoria depositata nel processo tanto che, nel febbraio 2008, è stata redatta, “relazione illustrativa e computo delle quantità”, avente ad oggetto la “demolizione del Ponte Polcevera esistente (Morandi)”.

Il progetto preliminare avanzato del Nodo autostradale di Genova (Gronda di Ponente) – si legge nella relazione – prevede l’affiancamento del viadotto Morandi con una nuova e più moderna struttura, che consentirà la dismissione e la successiva demolizione dell’esistente viadotto”.

In questa prospettiva di futura realizzazione della Gronda e della connessa demolizione del Morandi, per la Procura è evidente quanto poco motivata dovesse essere Aspi di fronte alla prospettiva di eseguire importanti e costosi interventi di manutenzione di un viadotto che comunque prima o poi avrebbero demolito.