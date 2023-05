Ponte Morandi, il superconsulente conferma: “Autostrade nel 2016 non aveva il progetto del viadotto, lo recuperai io”

Genova. Aspi cominciò a predisporre il progetto di retrofitting tramite Spea senza avere il progetto completo originale del viadotto stilato da Riccardo Morandi. A confermare la tesi della procura e le dichiarazioni acquisite dal figlio del progettista, è stato stamani in aula, nel corso della seconda parte della sua testimonianza il professor Fabio Brancaleoni, che con l’azienda Edin alla fine del 2015 ricevette da Autostrade un articolato incarico di consulenza proprio a supporto della progettazione e dell’esecuzione del retrofitting che aveva lo scopo di rinforzare gli stralli delle pile 9 e 10. “Autostrade aveva alcuni elaborati – ha spiegato Brancaleoni – ma non il progetto completo ed è buona prassi di ingegneria sapere di cosa si parla quando si interviene”.

Per questo Brancaleoni contatta Maurizio Morandi, che già conosceva perché era fra l’altro stato suo docente all’università, e si fa autorizzare e prelevare dall’archivio di stato copia integrale di tutto il corposo progetto. Per il resto Brancaleoni questa mattina controesaminato da molti avvocati difensori e risentito dai pm, ha ribadito molte delle cose già dette ieri, ricostruendo i rapporti con Aspi e la loro interruzione senza una spiegazione, rispiegando perché aveva suggerito di fare indagini diagnostiche dirette e puntuali sulla sommità degli stralli anche con scassi locali ma ha precisato: “Il motivo per cui consigliavo questi ulteriori approfondimenti era per il corretto modo di procedere, ma non perché ci fossero segnali che potessero far pensare a un incidente senno avrei insistito”.

Brancaleoni infatti aveva ammesso di non aver insistito e di non essersi nemmeno troppo stupito del fatto che Aspi dopo quei suggerimenti di fatto avesse interrotto i rapporti con la Edin (“avevo saputo che stavano tagliando le consulenze esterne sugli altri viadotti e immaginavo che magari stavano facendo lo stesso sul Polcevera” aveva spiegato anche ieri). Cmq “per il lavoro che abbiamo fatto siamo stati pagati”.

Al termine dell’udienza di oggi è stato stilato un ampio calendario sui prossimi testimoni che saranno sentiti in aula. Tra i principali ci sono Carmelo Gentile, allora docente al politecnico di Torino che nel 2017 aveva svolto uno studio sul viadotto e anche lui aveva rilevato anomalie e suggerito interventi e indagini più approfondite.

Ma soprattutto il 22 maggio sono previsti due testi importanti, vale a dire l’attuale amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi e Gianni Mion, ex amministratore della holding della famiglia Benetton, delegato, la Edizione, dal 1986 al 2016, ex consigliere di amministrazione sia di Autostrade per l’Italia sia della sua vecchia controllante, Atlantia.

Mion in particolare è considerato dal pm Massimo Terrile “l’architetto dell’impero finanziario dei Benetton”, così il pm ne riassume il ruolo nella memoria depositata nel processo. Mion verrà sentito in particolare su una riunione di induction che si svolse nel settembre del 2010 a cui parteciparono molti dirigenti di Autostrade. Si parlava di ponti e viadotti e anche il discorso arrivò al Polvecera i tecnici, così avrebbe raccontato Mion al pm – queste dichiarazioni però avranno valore solo se confermate in aula – i tecnici parlarono di un difetto di progettazione che rendeva insicuro il ponte. E quando Mion chiese se qualcuno certificava la sicurezza del viadotto gli venne risposto, da uno degli imputati dell’attuale processo: “La sicurezza ce la autocertifichiamo”.