Ponte Morandi, il professor Gentile: “Per evitare il crollo bisognava agire per tempo con indagini invasive, costose e scomode”

Genova. “Le deformate dei modi globali osservate in ambedue i sistemi bilanciati presentano un’evidente mancanza di simmetria longitudinale (Iato Nord vs. Iato Sud) e trasversale (Iato Genova vs. Iato Savona) relativamente al comportamento degli stralli in c.a.p. Tale mancanza di simmetria, che si palesa attraverso spostamenti modali abbastanza diversi dei 4 stralli nell’ambito della medesima deformata modale, è certamente da ascriversi a differenze nelle caratteristiche meccaniche e nell’azione di tiro degli stralli. In particolare, appare probabile – a parere di chi scrive – che le differenze osservate siano riconducibili ad una differente pre-sollecitazione residua nei 4 tiranti in c.a.p. generata, ad esempio, da possibili fenomeni di corrosione nei cavi secondari. difetti di iniezione”. Così il 25 ottobre 2017 il professor Carmelo Gentile, docente ordinario del Politecnico di Milano scrisse nella relazione che segnalava un’anomalia sulla pila 9 del ponte Morandi.

E suggerì indagini più approfondite, che non vennero fatte. Quali tipo di indagini occorreva fare? ha chiesto il pm Walter Cotugno. “Prima di tutto l’ispezione visiva ravvicinata fatta di giorno e poi delle indagini invasive sui materiali molto localizzate con scassi locali”.

Nemmeno Gentile, comunque aveva idea della gravità della situazione a dieci mesi dal crollo: “Certamente non me ne sarei stato sostanzialmente tranquillo se avessi avuto un sospetto di un possibile crollo” ha detto rispondendo a una domanda dell’avvocato di Castellucci. Gentile infatti ha chiarito in udienza che pur avendo notato l’anomalia e suggerito approfondimenti che non vennero fatti non pensava che potessero cedere i cavi primari perché “mentre una perdita di precompressione dei cavi secondari induce a una perdita di rigidezza, una corrosione del cavo primario ha una perdita di rigidezza molto meno osservabile nelle analisi dinamiche che facemmo”.

Nell’incarico commissionato a Gentile c’era anche la progettazione di un sistema di monitoraggio dinamico del ponte. Anche di quello non se ne fece nulla ma il teste ha chiarito, in udienza e anche a margine parlando con i cronisti: “Se come pare sia accaduto il crollo è stato di tipo ‘fragile’ quindi senza sintomi precursori forse anche il sistema di monitoraggio non avrebbe aiutato ma se invece dei sintomi ci sono stati il sistema di monitoraggio sarebbe stato utile” ha spiegato. Il problema è che comunque mentre i tecnici del politecnico nell’ottobre 2017 andarono in notturna (perché come sempre di giorno non era possibile secondo Aspi per non chiudere il traffico sul ponte) e installando i sensori “non notarono particolari fessurazioni”, magari se qualcuno ci fosse andato nei mesi successivi si sarebbero viste.

E in ogni caso, se il crollo è stato ‘fragile’ quale poteva essere l’unico modo per controllare lo stato del ponte Morandi? “Capire prima quello che stava succedendo con delle indagini invasive sugli elementi di sospensione, attraverso carotaggi e scassi che andassero a intercettare i cavi per capire lo stato di corrosione, indagini certamente costose, invasive e da effettuarsi chiaramente da una posizione non comoda”.

Perché al di là di quello che emergerà in ciò che resta del processo soprattutto per ciò che riguarda le posizioni dei singoli 58 imputati, quello che appare ormai chiaro è che dagli anni Novanta quando per caso gli operai che stavano riverniciando il ponte scoprirono per caso la ‘cavità’ sull’antenna della pila 11 e dentro i cavi corrosi che portarono al retrofitting di quella pila con l’aggiunta dei cavi esterni, doveva essere un chiaro campanello per andare a ‘scassare’ le antenne delle altre due pile, mentre tutte le altre indagini e prove diagnostiche effettuate non sembrano essere state sufficienti per creare un allarme tale da portare alla chiusura del ponte, come di fatto, come hanno ribadito praticamente tutte le aziende che negli ultimi anni prima del crollo: c’era qualche anomalia sul ponte e andava investigata, ma non lo si fece, si procrastinò all’infinito fino alla tragedia del 14 agosto e ai 43 morti. Chi aveva il dovere e il potere di far fare quelle indagini scomode? E’ questo che la fase del processo che comincerà a breve dovrà dimostrare.

Carmelo Gentile ha raccontato che dopo il crollo è rimasto il silenzio “almeno per un’ora appena ne ho avuto notizia”. Poi ha inviato alcuni messaggi a colleghi e amici. “Ho lavorato su quel ponte a ottobre e … temo che ciò che è successo avrebbe potuto essere evitato se solo i risultati delle nostre indagini fossero stati interpretati con competenza “ ha scritto il 14 agosto alle 13.54. “Come ricorderai, avevo fatto delle indagini su quel ponte a ottobre… e sospetto che una più attenta analisi dei nostri e di altri risultati da parte di SPEA e ASPI avrebbe potuto evitare un disastro …” dice a un altro collega poco dopo le 16 di quel giorno. E ancora: “se mettevano i deformometri sugli stralli il disastro si poteva evitare…”

Oggi in aula il teste ha un po’ ridimensionato quei messaggi a caldo, ma il nocciolo resta: se Aspi o Spea fossero andati lassù e avessero effettuato indagini dirette e invasive avrebbero visto lo stato dei cavi.

Subito dopo il crollo fra l’altro, come lui stesso ha raccontato oggi Gentile fu contattato da Aspi, dal responsabile delle manutenzioni Michele Donferri e anche dal capo della comunicazione Francesco Delzio che gli chiedono se può rilasciare delle interviste (per dire esattamente cosa non è chiarissimo). Il professore però risponde di no: “Egregio dotto Delzio – risponde Gentile – nel confermare la mia indisponibilità ad interviste (che aveva già comunicato a Donferri ndr) preciso le motivazioni. Nei miei rapporti sono richiesti approfondimenti sulla pila 9 crollata e l’installazione di un sistema di monitoraggio permanente. Come potrà ben comprendere questi aspetti sono difficilmente eludibili in un’intervista”.