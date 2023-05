Ponte Morandi, il numero uno di Aspi Tomasi: “Spea non era affidabile, per questo dopo il crollo le affiancammo società terze e poi le togliemmo le ispezioni”

Genova. “Già dal settembre del 2018 affiancammo ai controlli effettuati da Spea due società esterne, prima per le ispezioni sui viadotti e poi anche sulle gallerie. E ci siamo accorti che i voti assegnati da Spea erano molto migliori rispetto allo quelli assegnati dalle società esterne”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi, sentito oggi in aula come testimone nell’ambito del processo per il crollo del ponte Morandi. Tomasi è diventato ad di Aspi nel febbraio del 2019 ed è stato, soprattutto dopo le dimissioni di Castellucci nel settembre di quell’anno dal gruppo Atlantia, il protagonista di una nuova stagione per la società i cui ex vertici sono oggi a processo per la morte di 43 persone.

A Spea avete poi tolto il compito della sorveglianza perché non la ritenevate affidabile? ha chiesto il Pm Walter Cotugno, “Visto l’incremento dei punteggi fino al 200% che risultata dalle società esterne sì, la ritenevamo poco affidabile. E poi a settembre furono diffuse le intercettazioni che facevano emergere comportamenti non etici da parte di alcuni dipendenti di Spea per cui prendemmo questa decisione di affidare ad altri le ispezioni e ci controlli”.

All’attuale ad di Aspi il pm ha chiesto in dettaglio l’incremento degli investimenti in manutenzione a partire dal 2019 che sono stat illustrati con l’ausilio di grafici e tabelle.

Tomasi però, a difesa della società in cui lavora dal 2015, ha anche chiarito che fino a non molto tempo fare c’era anche un certo grado di incertezza sulle norme relative alle ispezioni: “Ogni concessionario aveva un suo manuale dove dove venivano definiti difetti e procedure, mentre oggi questa qualifica dei difetti non viene più lasciata al singolo concessionario, ma definita da una norma che vale a livello nazionale”.

“Al 2022 solo sul primo tronco abbiamo trovato 6000 difetti non segnalati da Spea solo sul primo tronco autostradale” ha spiegato Tomasi, di cui molti sulle gallerie “anche perché il difetto si vedeva solo dopo la rimozione delle onduline che non veniva fatto prima” e 27 mila difetti non segnalati a livello nazionale.

E i difetti erano tali che “abbiamo dovuto chiudere delle gallerie, 18 sul primo tronco e circa 70 a livello nazionale”.

Tomasi, al termine dell’udienza non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa, ma ha solo risposto a monosillabi ai giornalisti che gli continuavano a chiedere dell’attuale cambio di passo di Aspi e della ‘colpe’ di Spea. Tomasi, però, come si è fatto confermare oggi in aula spiegato oggi in aula l’avvocato dell’ex numero uno di Spea Galatà, quanbdo nel luglio 2005 è diventanto co-direttore generale di Aspi ha nel contempo ottenuto anche un incarico nel consiglio di amministrazione di Spea, dove è rimasto fino al settembre 2019.