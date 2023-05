Ponte Morandi, i tecnici che installarono l’unico sistema di monitoraggio: “Nel 2014 Aspi non ci rinnovò il contratto e nessuno esaminò i dati dei sensori”

Genova. “Dopo il crollo del Morandi controllai i dati dei sensori dal 2014 al luglio del 2016. Venne fuori che sull’impalcato della pila 9 c’era un andamento anomalo che mi lasciò molto perplesso, in particolare dal mese di maggio 2016”. Lo ha spiegato in aula nel processo in corso per il crollo, Alessandro Paravicini, amministratore unico Tecno-El, azienda che dagli anni Novanta e poi fino alla fine del 2014 era stata incaricata di posizione alcuni sensori per il monitoraggio del ponte Morandi.

“Collegai quell’andamento alle forature dei lavori sull’impalcato con la posa dei nuovi jersey. Ho tracciato dei grafici dell’andamento e ho visto che per la prima volta, in 15 anni di rilevazioni, c’era stata una rotazione verso il basso dell’impalcato relativo allo strallo lato mare direzione Genova. Era una rotazione molto piccola. Ma era un andamento che non presagiva una cosa buona. Pensai che sarebbe stato meglio se li avessi guardati prima perché avrei chiamato Autostrade e detto di mandare uno strutturista. Con quei dati bisognava interpellare rapidamente uno strutturista per capire cosa fare”.

Una storia travagliata quella dei sensori sul viadotto Polcevera: “La prima volta che ci chiamarono – ha speigato Paravicini – era il 1991 – stavano riverniciando gli stralli con una vernice impermeabilizzante. Avremmo dovuto mettere i sensori su tutte e tre le pile e avevamo cominciato a farlo ma ad un certo punto alcuni operai nel rimuovere la vecchia vernice scoprirono per caso la cavità sull’antenna della pila 11”. Da lì scattò l’emergenza: visto lo stato di degrado dei cavi dello strallo della pila 11 venne progettato e realizzato il retrofitting della pila 11 con la posa dei cavi esterni: “A noi venne quindi chiesto da Autostrade, su indicazione del progettista Pisani, di mettere i sensori lungo gli stralli della pila con un sistema di monitoraggio che consentisse la tesatura dei nuovi cavi in sicurezza. Mettemmo in tutto un’ottantina di sensori e testavamo a turno gli stralli. Fu un lavoro complesso e mi ricordo che quando nel momento più delicato in cui vennero tagliati i cavi esterni e lo strallo si mosse lievemente per poi tornare fermo, scattò un applauso collettivo. Era stato fatto un buon lavoro”.

Paravicini ha spiegato che all’epoca “subito dopo il completamento dei lavori sulla pila 11 tutti in cantiere pensammo che da lì a qualche anno sicuramente si sarebbe fatto lo stesso intervento anche per le pile 10 e 9 e, qualche tempo dopo, non ricordo chi me lo disse, avevo saputo che l’ingegner Camomilla stava cercando fondi per fare gli interventi sugli altri stralli e sarebbe stato preoccupato per le condizioni delle altre due pile”.

Dopo l’intervento sulla pila 11 alcuni sensori vennero mantenuti e altri riposizionati anche sulle pile 9 e 10 ma il sistema non era fatto per durare nel lungo periodo e presentava dei problemi in particolare in caso di temporali causando una serie di farli allarmi”. Nel 2005 però venne deciso di installare un nuovo e più efficiente sistema di monitoraggio solo sull’impalcato delle parti di ponte strallate.

Tra progetti pilota e sistema definitivo il nuovo sistema collegato a un computer venne completato nel 2008. La Tecno-El aveva un contratto di manutenzione annuale e doveva fornire una relazione complessiva sui dati del sistema anche se la gestione degli ‘alert’ puntali del sistema proprio da contratto doveva essere gestito direttamente dal concessionario: “Abbiamo scritto e detto più volta ad autostrade che avrebbe dovuto occuparsi lei stessa, formando o assumendo un ingegnere strutturista in grado di leggere i dati e prendere le eventuali decisioni”.

Alla fine del 2014 però a Tecno-El non venne proprio rinnovato il contratto quindi quei dati l’azienda di Paravici non li guardò nemmeno proprio più. Il sistema era però rimasto lì, funzionante, senza che nessuno si prendesse però la briga di guardare e analizzare i dati, fino al luglio del 2016 quando venne accidentalmente tagliato, e mai più ripristinato, il cavo in fibra ottica nel corso dei lavori di riqualifica delle barriere new jersey.

L’impianto, ricordiamo forniva un monitoraggio soltanto statico e limitato al solo impalcato. Questo impianto era l’unico sistema di monitoraggio presente sul ponte ma dal 31.12.2014, i dati che esso produceva non venivano più esaminati e interpretati da nessuno, non essendo stato rinnovato da ASPI a TECNO-EL il relativo contratto): infatti, i dati forniti a CESI arrivavano solo sino al giugno 2015.

Alla domanda di uno degli avvocati degli imputati se quel comportamento anomalo avesse generato un ‘alert’, cioè un allarme che i tecnici della Tecnoel continuavano a visualizzare anche dopo il 2014 e fino al tranciamento del cavo in fibra ottica nonostante l’interruzione del contratto con Aspi Paravicini ha chiarito: “No nessun allarme riferito a quell’anomalia perché quelli scostamenti erano all’interno della soglia ed erano intorno a uno-due centesimi di grado. In un primo momento ho pensato che potessero aver a che fare con lavori che venivano fatti sull’impalcato ma è chiaro che quei dati avrebbero dovuto essere vaglia all’epoca da un ingegnere strutturista e non comunque da noi che ci occupavamo della strumentazione e nelle relazioni ci limitavano a ricavare dei grafici per l’analisi del periodo”.