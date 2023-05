Ponte Morandi, il tecnico di Aspi: “I calcinacci che venivano giù? Le reti dovevano essere provvisorie ma nessuno poi ha fatto i lavori necessari”

Genova. Mauro Salvatore è un tecnico di Aspi che dal 2003 si occupa della tratta della A10 compresa tra Genova Ovest e Savona. Il suo compito è occuparsi della manutenzione ordinaria e di quella di emergenza, quando si tratta di gestire problemi di traffico dopo un incidente, tappare temporaneamente le buche dell’asfalto, provvedere agli sfalci e all’efficienza della segnaletica. Lavori che poi concretamente sono eseguiti da una ditta di manutenzione che ha un contratto con Aspi. Sul viadotto Polcevera si è occupato per anni di collocare le famose ‘reti anticaduta’ collocate in gran numero e addirittura sovrapposte, sotto il ponte Morandi. “Negli anni ne abbiamo messe molte – ha spiegato in aula – sia quelle metalliche sia poi quelle in poliestere che trattenevano le parti più piccole. A segnalare la necessità di un ‘intervento era o Spea o il nostro reparto tecnico”.

Ma quelle reti dovevano essere provvisorie o definitive ha chiesto il pm? “Erano temporanee – ha spiegato il teste – ma il nostro compito era proprio quello di eliminare un pericolo per ciò che era presente sotto il viadotto, ne abbiamo messe sotto le pile e anche sotto l’impalcato, mentre il risanamento non era computo nostro”. A detta del teste però, negli anni, nessuno ha provveduto a questo risanamento: “Non mi pare abbiaao risanato nulla visto che le reti erano sempre lì. A noi non davano informazioni su questo aspetto ma mi pare di aver capito che il risanamento fosse previsto nel progetto di retrofitting che non è arrivato però in tempo”.

Il teste ha spiegato che per “risanamento” del calcestruzzo si intende “quantomeno fare cadere tutta la parte di calcestruzzo ammalorata che rischia di staccarsi, oppure proprio risanare l’intera struttura come era stato fatto negli anni Novanta”. E invece dai primi anni 2000 al crollo, rimasero le reti a contenere il molto materiale che veniva già dal ponte in particolare nella zona dell’isola ecologica di Amiu, come hanno evidenziato diversi lavoratori dopo il crollo, alcuni di loro lo hanno ribadito anche nelle loro testimonianze a processo.

Dopo il crollo le cose però sono cambiate e adesso: “In particolare se vediamo dei ferri scoperti oggi ci sono delle istruzioni da seguire che sono quelle di pulire i cavi dalla ruggine e dare un passivizzante, ma prima del crollo del viadotto questa procedura non era prevista”.

Dopo Salvatore è stato sentito Roberto Cipollina, collega di Salvatore che ha spiegato che tutte le attività di manutenzione ordinaria come lo spurgo o il ripristino della segnaletica venivano fatte di notte. Luca Beccacini, invece, oggi direttore del secondo tronco di Aspi, ha chiarito alcuni aspetti relativi ai poteri decisionali all’interno di Aspi rispetto agli interventi di manutenzione. Lui a Genova ha lavoratori solo per un anno, come coordinatore di Esercizio: “In quell’anno sul Polcevera, per quanto riguarda le reti facemmo solo due interventi, uno su segnalazione di Spea e uno della polizia municipale. Mi ricordo che mi chiamarono per segnalare i calcinacci parlando di ponte Morandi, e ci misi un attimo a collegare perché per me era il viadotto Polvecera.