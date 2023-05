Ponte Morandi, Castellucci il giorno dopo il crollo chiese consigli per salvare la concessione. La risposta del Cesi: “I consigli ve li abbiamo dati tre anni fa”

Genova. Il giorno dopo il crollo del Morandi i tecnici del Cesi furono convocati nella sede del primo tronco autostradale. Come aveva spiegato la scorsa settiman il dirigente Domenico Andreis, in quella riunione fra l’altro Michele Donferri, dopo aver scoperto che il Cesi aveva fornito alcuni consigli per migliorare il monitoraggio del Morandi li aveva urlando accusati di aver dato quei suggerimenti perché speravano in un nuovo appalto da Autostrade.

Ma oggi la responsabile commerciale di allora del Cesi Chiara Murano ha aggiunto altri dettagli importanti su quella mattinata a Genova. Prima della riunione, infatti Andreis e la stessa Murano incontrarono in separata sede l’amministratore delegato Giovanni Castellucci: “Castellucci è apparso piuttosto confuso rispetto a quanto accaduto – ha spiegato Murano in aula – Andreis fra l’altro gli aveva detto che secondo lui occorreva aumentare il monitoraggio anche sugli altri ponti. Castellucci fece due domande: anzitutto chiese ad Andreis se Aspi poi aveva seguito i suggerimenti del Cesi circa la necessità di installare un sistema di monitoraggio dinamico permanente e di accorciare a un anno il tempo per le prove diagnostiche. Andreis gli rispose che non lo sapevamo noi del Cesi e che avrebbe dovuto chiederlo ai suoi tecnici.

Poi però Castellucci fece una seconda domanda: “Cosa possiamo fare adesso? Che consigli ci potete dare in questo momento visto che è a rischio la stessa concessione?” avrebbe chiesto Castellucci. E la risposta lapidaria di Andreis è stata: “Non ci sono consigli che possiamo darvi perché lo abbiamo fatto nei nostri rapporti”.

Murano era stata con Andreis, sospesa e poi licenziata dal Cesi per una mail inviata ad Aspi inviata la notte del crollo. Stamattina lei ha ripercorso quello che era accaduto spiegando ogni passaggio.

Appena saputo del crollo il responsabile di Ispes/Cesi Domenico Andreis aveva convocato una video riunione con i tecnici che avevano seguito progetti di monitoraggio per il viadotto per una sorta di punto ‘a memoria’ e una riflessione sul lavoro svolto soprattutto chiese se fossero stati rilevati elementi che potevano far presagire quanto accaduto”.

“Mi chiesero di mandare un messaggio a Massimo Meliani di Autostrade per sapere avesse ricevuto i nostri rapporti, ma non rispose al messaggio” ha raccontato la teste.

“Intorno alle 23 ricevetti una telefonata di Enrico Valeri (allora responsabile coordinamento viabilità di Autostrade, non imputato, ndr) che mi chiedeva se potevo inviargli gli studi compiuti da noi nel 2015. Andreis mi autorizzò dicendomi di accompagnare i rapporti con una mail sintetica, utilizzando due parti di mail che quella sera si erano scambiate internamente al Cesi, una parte tecnica di Gatti e un’altra parte scritta da Andreis”.

Quello che ne è uscito, ed è finito tra le carte dell’inchiesta, aveva portato appunto alla sospensione e poi al licenziamento di Andreis e Murano: “Questo significa, a nostro avviso, che il ponte ha mantenuto pressoché invariata la sua risposta dinamica nel tempo, nonostante la vetustà della struttura, il variare delle condizioni di traffico, la particolare esposizione ambientale e la severa esposizione al rischio idrogeologico dell’area… Dal nostro punto di vista… le attività di gestione e sorveglianza del ponte sono state adeguate e svolte con la dovuta diligenza. Riteniamo piuttosto che le cause di guanto tragicamente occorso siano da rintracciarsi nel vizio progettuale originario di una struttura complessa e inconsueta… e che questo possa aver generato un collasso imprevisto e non riconducibile ai paradigmi dell’ingegneria classica”” questo il testo della mail.

“I tempi erano stretti, a me parve di aver ripreso i correttamente i contenuti segnalati dai miei superiori, oggi mi comporterei in modo diverso, non lo rifarei”. ha detto Murano che ha anche spiegato come nella causa per il licenziamento aveva però dimostrato di non essersi inventata nulla e di aver ottenuto una buona transazione economica da parte dell’azienda.

In ogni caso il pm Cotugno ha concluso: “È normale che il cliente, cioè Autostrade non trovasse documenti da voi inoltrati durante incarico di consulenza ottenuto nel 2015?”. La testimone: “No, non mi sembra normale. Anche a noi era parso strano che non trovassero i rapporti”.