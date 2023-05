Pompieropoli, in Valpolcevera bambine e bambini pompieri per un giorno

Genova. Bambine e bambini pompieri per un giorno. Al Centro Commerciale L’Aquilone in Valpolcevera grazie all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, sezione di Genova.

Per chi si presenterà in piazza De Andrè ( lo spazio a fianco del Centro Commerciale del gruppo Coop Liguria) domani, sabato 27 maggio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, sarà allestito un percorso per poter dare ai piccoli partecipanti, in assoluta sicurezza, una nuova visione degli eventuali ostacoli che possono comparire improvvisamente.

Le attrezzature utilizzate sono progettate e collaudate da esperti ingegneri prima di essere utilizzate.

Percorrendo il tracciato ludico preparato con sapienza, esperienza e in totale sicurezza dai soci dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, il bambino impara ad affrontare le diverse tipologie di camminamenti facendo così esperienza e toccando con mano le diversità che possono presentarsi in momenti particolari del loro percorso di vita.

Le Pompieropoli sono state pensate sin dal 2008 dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco quale percorso ludico educativo rivolto ai piccoli alunni delle scuole elementari e medie.