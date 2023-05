Politiche giovanili, con ‘Urban Linneo’ nasce l’hub della cultura ambientale nel cuore di Genova

Genova. È partito il progetto Urban Linneo che vede impegnato un gruppo di lavoro composto dal Comune di Genova, DISFOR – Dipartimento di Scienze della Formazione di Università degli Studi di Genova, DISTAL – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari di Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Cittadini Sostenibili APS e ha come capofila Alle ortiche Aps. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con 235.000 euro, avrà una durata di 24 mesi, con termine a dicembre 2024. Si articola in 11 azioni – come le pagine della prima edizione del Systema Naturae, una delle opere principali del naturalista Carlo Linneo, pubblicata nel 1735 – dove i partner pubblici, privati e accademici collaborano per realizzare un hub della cultura ambientale e della sostenibilità all’interno dell’ex vivaio comunale nell’area delle Serre di San Nicola, in pieno centro città, negli spazi gestiti dalla Alle ortiche Aps, ente del terzo settore composta da giovani che nel 2019 ha attivato il processo di rigenerazione di una porzione delle Serre per restituirle alla città come centro culturale e ambientale.

«È un progetto che coniuga l’educazione ambientale, azioni concrete di sostenibilità e di innovazione, tutela della biodiversità, rigenerazione urbana e difesa del territorio – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Corso – sarà restaurato il blocco delle serre antiche, degli anni Quaranta, che, fino agli anni Novanta, erano il vivaio comunale. Saranno realizzate opere di ripristino dell’area verde, formati volontari che, dopo aver seguito appositi corsi e seminari, potranno raggiungere un grado di competenze tale da essere autonomi nella gestione di quello che si candida a diventare un hub strategico, nel cuore di Genova, per la cultura ambientale, rivolto in particolare ai giovani».

Il Comune di Genova coinvolgerà i giovani nell’Urban Linneo per individuare i Giovani Ambasciatori della Sostenibilità – GAS, che saranno chiamati a progettare e mettere in pratica eventi e attività nello spazio per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale. Inoltre, supporterà Alle Ortiche Aps nell’organizzazione della “Alle Ortiche Summer School”, aperta ai giovani tra i 18 e i 27 anni, con incontri, lezioni e workshop sui temi della rigenerazione urbana e sulla connessione con gli obiettivi 11 e 13 dellʼAgenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con un focus sui cambiamenti climatici. Supportano il progetto: Amiu spa e Job Centre srl.